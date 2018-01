Oslo-rektor mener boligmarkedet hindrer integrering

Oslo

Mens 75 prosent av den norske majoritetsbefolkningen bor i en bolig de eier selv, eier kun 42 prosent av innvandrere egen bolig. Det har kommet fram i en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Vårt Land.

Les også: Byrådet river Tøyenbadet

Rektor ved Tøyen skole, Terje Andersen, mener at å hele tiden komme inn i et nytt miljø, skaper utrygghet for barna.

– Trygghet er en nøkkel i integreringsarbeidet, sier Andersen.

– Skolen vår har uforholdsmessig mange elever som bor i sosialboliger. De bor der på korttidskontrakter, og det er klart at det er veldig uheldig for ungene, sier han.

Professor i samfunnsgeografi Terje Wessel ved Universitetet i Oslo peker på at innvandrere i Oslo flytter mellom 15 og 20 prosent oftere enn nordmenn,

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det gjør det vanskeligere for innvandrere å bli godt integrert, sier Wessel.

Les også: I kø for nye leiligheter

Andersen ønsker en politisk endring for å få flere innvandrerfamilier til å bli boende i et område over lang tid. Rigmor Aasrud (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen svarer:

– Vi må sørge for at flere har mulighet til å komme seg i arbeid. Vi må også styrke Husbanken for å bygge flere boliger og sikre at flere får lån, sier hun. (NTB)