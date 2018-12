– Dagens Næringsliv har markert seg tydelig ved å kombinere økonomi, næringsliv og finans med en sterk kulturprofil, gjennom Etterbørs, D2 og satsning på kulturanmelderi. Denne kombinasjonen har gjort Dagens Næringsliv til en avis med bredt innhold, som appellerer til en større målgruppe. Det har vært Dagens Næringslivs store fordel i markedet. Mange kjøper avisa nettopp på grunn av Etterbørssidene og kulturanmeldelsene – for mange lesere er det rosinen i pølsa.

Dette sier medieviter og professor ved Universitetet i Oslo, Gunn Enli, etter at det ble kjent at Dagens Næringsliv legger ned mesteparten av kulturanmelderiet.

Featureredaktør i Dagens Næringsliv, Gry Egenes, skrev i en sms til Dagsavisen: «Vi må redusere kostnadene noe og da velger vi å konsentrere ressursene til nyhet og undersøkende journalistikk.»

– Mister mangfold

– Nå har Dagens Næringsliv tydeligvis vurdert sitt kjernepublikum. Da Dagens Næringsliv kjøpte Morgenbladet, sa de at oppkjøpet ikke skulle gå utover innholdet i avisene. Nå sier Dagens Næringsliv at de lar Morgenbladet ta seg av kulturanmelderiet, og da tenker kanskje Dagens Næringsliv at de skal rendyrke finanssidene sine og spare penger ved å avvikle anmelderavtalene. Dagens Næringsliv blir kanskje en mindre interessant avis for flere lesere, forteller Enli.

– Hvilke konsekvenser får nedleggelsen av kulturkritikken for avisen og deres lesere?

– Avisen mister en dimensjon og mangfold internt i avisa. Det blir en mer rendyrket nisjeavis for økonomiinteresserte. Dagens Næringsliv vil fremstå som et mer spisset produkt, som kan være negativt for leserne som ønsker et variert tilbud i en og samme avis. Mange lesere er interessert i børskurser og anmeldelser av litteratur, musikk og film, sier Enli og legger til:

– For leserne blir det mer ensformig innhold når desto færre aviser satser på anmeldelser. Da blir det færre anmeldelser av samme produkt, som fører til mindre mulighet til å lese anmeldelser opp mot hverandre, som igjen gir mindre grunnlag for refleksjon.

– Journalistikk av høy status

Enli peker på at debatten om kulturkritikken har pågått lenge og nedleggelser av anmelderiet har skjedd i flere aviser.

– Mange peker på at slikt anmelderstoff finnes hos bloggere og på andre sosiale medier. Samtidig har Dagens Næringsliv sine anmeldere oppnådd en høy status gjennom anmelderspaltene. De har sin egen penn og jobber grundig med anmeldelsene sine – det er ikke snakk om bare et terningkast eller en kjapp vurdering. Selve anmeldelsen er av høy kvalitet og blir sett på som en interessant kommentar og leseropplevelelse. Det er journalistikk av høy status, som jeg tror det er et marked for, forteller Enli.

– Jeg tror ikke dette er døden for anmelderiet. Det som er urovekkende er at en avis som har profilert seg på skjæringspunktet mellom økonomi og kultur nå velger det ene bort.

– De store satsningene på kultur består

Featureredaktør i Dagens Næringsliv, Gry Egenes, har blitt presentert for Gunn Enlies reaksjon og kommentarer. Egenes svarer følgende i en e-post til Dagsavisen:

«Kultur, trender og medier er fortsatt sentrale områder for oss i Dagens Næringsliv. Det ser vi som viktige områder både i næringslivet og i samfunnet. Dessverre har vi måttet legge ned anmeldelsene av film, musikk og skjønnlitteratur. De to store satsingene på kultur og medier, D2 og Etter Børs, består.»

