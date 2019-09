MDG vil ha vekk én av tre biler i storbyene

Av Bibiana Piene

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil kutte trafikken i storbyene med en tredel de neste 11 årene, varsler partiet i forkant av kommunevalget.

MDG vil dermed gå mye lenger enn regjeringens nullvekstmål om at all trafikkvekst i byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange.

– Nullvekstmålet holder ikke dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og skape byer som er trivelige å bo i. Derfor vil De Grønne kutte biltrafikken i byene med en tredel fram mot 2030, sier partiets førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til NTB.

Kutte kollektivpriser

De siste fem årene har antall personbiler i Norge økt med drøyt 10 prosent til over 2.750.000 biler. Ved utgangen av 2018 var det registrert nesten 260.000 personbiler i Oslo, mens Bergen har nesten 107.000 og Trondheim drøyt 75.000, ifølge tall fra SSB.

For å få biltrafikken ned, må flere over på kollektiv. MDG vil kutte kollektivprisene med 20 prosent, noe som skal betales med mer bompenger. MDG vil også øke bomsatsene for å sikre tilskuddene til kollektivtrafikken, dersom inntektene fra bomringene går ned som følge av færre biler, opplyser partiet.

– Undersøkelser i Oslo viser at tre av fire heller vil ha kutt i kollektivprisene enn at det blir billigere å kjøre bil. Regjeringens svar har vært å kutte bilavgiftene med over 11 milliarder kroner og øke avgiftene på kollektivtransport, sier Lan.

Venstre: Overbud

– Det siste er helt feil og direkte usant, kontrer stortingsrepresentant Guri Melby i Venstre.

– Det er blitt litt mer moms på kollektiv, men det er kompensert fullt ut til fylkeskommunene, sier hun.

Melby minner også om at MDG erklærte at biltrafikken skulle kuttes med 20 prosent da de entret byrådet i 2015. Men så langt har de ikke greid å innfri målet, påpeker hun.

Tall fra Oslo kommune viser at trafikkmengden i bomringen i Oslo har holdt seg stabil de siste årene, med en svak nedgang i 2018.

– Det er fint med ambisjoner, men MDG driver og overbyr seg selv. Gjennomføringsevnen er dårlig, sier Melby.

I sommer inviterte Venstre MDG til et byrådssamarbeid med Høyre, et forslag MDG kontant avviste.

Tett løp i Bergen

I Bergen haler MDG nå innpå bompengemotstanderne i FNB og ligger mindre enn ett prosentpoeng bak på den siste målingen på VGs partibarometer.

– Nå planlegges det store motorveier i alle himmelretninger inn mot Bergen sentrum, samtidig som Venstre i regjering har skrevet under på en avtale som ikke gir oss mulighet til å øke bompengene. Det er helt absurd når målet er færre biler, ikke flere, sier MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, til NTB.

