Av Johan Falnes

Over 76.000 femte- og tiendeklassinger fikk avgi stemme i barnas valg den 26. august.

Nå er resultatet klart. Og konklusjonen er en kalddusj for de borgerlige regjeringspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp. Samlet sett får de fire partiene bare 34,7 prosent av stemmene.

Arbeiderpartiet er største parti med en oppslutning på 18,9 prosent.

– Jeg tror de fleste har fått med seg at vi blant annet går inn for å tilby alle elever et skolemåltid hver dag, slik at ingen blir hengende etter fordi de ikke får med seg matpakke på skolen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han sier det er inspirerende at Arbeiderpartiet er blitt størst både i skolevalget og i barnevalget.

Klimaengasjement

Barnevalget vitner også om stort klimaengasjement blant de unge. Nest største parti er MDG, som får 14,5 prosent av stemmene.

– Dette er fantastisk! Vi ser at barna gjør opprør mot de voksnes klimapolitikk. Nå gjelder det å få foreldre og besteforeldre til å stemme for de unge i kommunevalget, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG.

På borgerlig side er Venstre største parti med en oppslutning på 12,4 prosent.

– Det er helt klart at barn ser hvilken viktig politikk Venstre har, både når det gjelder skolepolitikk og miljøpolitikk. Jeg tror også dyrevelferd er en viktig sak for unge, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.

– Jeg håper voksne hører på den oppvoksende generasjonen når de også skal stemme, sier hun.

Redd Barna står bak

Høyre får 12,2 prosent av stemmene i barnevalget, med Rødt hakk i hæl på 12,1 prosent.

Øvrige partier får énsifrede tall: Senterpartiet 8,9 prosent, SV 8,3 prosent, Frp 6,4 prosent og KrF 3,7 prosent.

Det er organisasjonen Redd Barna som står bak barnas valg. Barnevalget ble arrangert for første gang i 2017.

– Barn fra alle fylker i Norge har stemt, og vi har sett stort engasjement og interesse fra både barn og lærere, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.