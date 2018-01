Innenriks

Den ferske meningsmålingen fra Ipsos er gjengitt i Dagbladet, der respondentene blir spurt om de synes Jonas Gahr Støre og Erna Solberg har håndtert saker om seksuell trakassering på en «god, middels eller dårlig måte».

49 prosent av de spurte Ap-velgerne mener Støre har håndtert sakene godt, mens 29 prosent av Høyre-velgerne svarer det samme om Solberg.

– Mitt inntrykk er at Erna Solberg har tatt dette på stort alvor i sitt parti, og at jeg har tatt det på stort alvor i mitt parti, men at vi har gjort det på litt ulikt vis, sier Støre til avisen.

– I Høyre har vi ikke satt sluttstrek for disse sakene ennå. Men jeg håper at alle ser at vi tar de nødvendige grepene for å håndtere disse sakene på en ryddig og ordentlig måte, sier Solberg om målingen.

Ser man bort fra velgeres oppfatning, er det ikke like store forskjeller i hvordan de to partilederne blir vurdert. 28 prosent synes Støre har håndtert slike saker godt – 26 prosent har svart dårlig, mens 39 prosent svarer middels. For Solberg er prosentandelen 26 på god, 20 dårlig og 48 prosent har svart middels.

For begge partilederne svarer 7 prosent at de ikke vet hva de skal mene. (NTB)