Magnus Carlsens klubb får stemmerett

Striden står om Norges Sjakkforbund skal si ja til en sponsorkontrakt med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år eller ikke.

Sjakk-Norge er splittet i spørsmålet. Mens Offerspill SK er for den framforhandlede sponsoravtalen, har mange tatt til ordet for å si nei til den.

Der Magnus Carlsens manager Espen Agdestein for eksempel ivrer for å få avtalen stemt gjennom på Kongressen, er Espen Agdesteins bror Simen Agdestein imot den. Simen Agdestein var i mange år Magnus Carlsens lærer på NTG i Bærum og er fortsatt en av Norges beste spillere.

I konklusjonen utarbeidet av advokatfirmaet Kvale på oppdrag for Norges Sjakkforbund (NSF) står det blant annet følgende, ifølge VG:

«Vår konklusjon er at det antall delegater OS har krav på basert på deres innrapporterte medlemstall per 1. juli 2019, har stemmerett på Kongressen. Om det skulle bli reist innsigelser mot deres stemmerett og krav om avstemning om dette på Kongressen, vil OS-delegatene ha stemmerett i en slik avstemning forutsatt at den møteleder som åpner Kongressen ikke har nektet å oppføre dem på delegatlisten. Vår vurdering er at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre OS delegatene på delegatlisten.», heter det i konklusjonen.

Les også: Agdestein om sjakkstriden: -En konflikt vi aldri burde vært i