Kallmyrs presisering kommer etter at justisministeren høstet kritikk for utspillet om at private redningsaksjoner i Middelhavet gjør at flere flyktninger tar turen til Europa.

– Hvis vi skal ha private hjelpeorganisasjoner som skal hjelpe, så må det skje i samarbeid med myndighetene slik at de ikke blir en forlenget arm av flyktningruten, men av hjelpeapparatet, sier justisministeren til TV 2.

Aktivisten Kristina Quintano, som i mange år har dokumentert båtflyktningers skjebne i Middelhavet, skriver i et langt Facebook-innlegg til Kallmyr om skjebnen båtflyktningene har møtt.

– Kjære Jøran. Jeg kan fortelle deg hvordan døde barn lukter, men jeg ønsker at du skal få slippe å sovne til den lukten hver kveld, innleder hun.

Innlegget er delt tusenvis av ganger.

Leder: Kallmyrs havari

I 2015 skrev Quintano et lignende og mye omtalt innlegg, den gang til daværende justisminister Sylvi Listhaug, om den da pågående flyktning- og migrantkrisen.

– Jeg tenker at det er en farlig og bastant uttalelse fra en mann i Kallmyrs posisjon. Jeg kan forstå tanken bak uttalelsen, men den utløser såpass stor feilinformasjon at jeg følte jeg måtte dementere det ryktet, sier Quintano.