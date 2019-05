Norske miljøveteraner er nesegruse av beundring over hva den nå 16 år gamle svenske jenta har fått til.

– Greta Thunberg er et unikt menneske. Jeg er veldig imponert over henne. Hun og de andre streikende ungdommene har vekket det håpet vi hadde den gang, sier Erik Dammann (88), som i 1974 startet Framtiden i våre hender.

– Greta Thunberg har vært helt avgjørende for det vi ser nå. Jeg er henrykt over hennes initiativ til skolestreiker for å få gjort noe med klimaproblemet, som er det viktigste problemet dette århundret, sier Jørgen Randers (74).

– Mange har prøvd andre ting før, som ikke har virket. For eksempel har Greenpeace skreket, lenket seg fast, bordet fiskefartøy og holdt på og holdt på. Greta Thunberg har funnet noe som virker.

Første gang Randers vekket internasjonal oppmerksomhet var som medforfatter av boken «Limits to Growth» i 1972.

Erik Dammann er full av lovord om Greta Thunberg. Foto: Mimsy Møller

– For å bygge opinion

For Greta Thunbergs del, trenger vi ikke å gå lenger tilbake enn til 20. august 2018. Da begynte hun sin skolestreik utenfor Riksdagen i Stockholm, som hun fortsatte med fram til riksdagsvalget 9. september.

– Jeg gjør ikke dette for å få et bestemt valgresulat, men for å bygge opinion om klimaspørsmålet, sa Thunberg til Dagsavisen tre dager før valget.

Dagen etter fulgte norske skoleelever hennes eksempel og gikk ut i streik både i Oslo, Molde, Haugaland og Tromsø.

– Vi sier som Greta Thunberg, ettersom de voksne driter i framtida vår, gjør vi det også, forklarte Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

1,6 millioner

Også i mange andre land var det ungdommer som nærmest umiddelbart fulgte Thunbergs eksempel. Før september var omme streiket barn helt ned til 10-årsalderen både i Tyskland og Nederland. Før utgangen av året var det igangsatt lignende streiker også i Canada, Australia, England og Sveits med opp til 15.000 deltakere, ifølge Wikipedia.

Siden har Thunbergs gnist blitt til et flammende engasjement kloden over, med streikene i mars som et foreløpig klimaks. Da var det minst 1,6 millioner barn og unge i over 125 land som streiket for klimaet, ifølge Fridays for Future, en av flere organisasjoner som er blitt opprettet som en konsekvens av skolestreikene.

Thunberg selv har bidratt til dette veldige engasjementet, både ved å delta i skolestreiker i en rekke land, og ved samtaler med en rekke toppolitikere, pave Frans og en rekke andre øvrighetspersoner.

– «Jeg ønsker ikke deres forståelse. Jeg ønsker deres panikk.» Det er hva som best uttrykker Greta Thunbergs tanker, slik jeg ser det, sier Erik Dammann.

– Jeg håper virkelig politikerne tar det hun sier på alvor, for vi er i en vanvittig kritisk situasjon.

– Må riste systemet

Jørgen Randers påpeker at klimaproblemet «fortsatt er løsbart».

– Men det krever en innsats mye større enn man kan forvente å få ut av et demokratisk markedssystem. Noen må riste systemet for at vi skal få faset ut kull, olje og gass i tide, sier Randers.

Jørgen Randers. Foto: Jon-Michael Josefsen/NTB scanpix

Denne «ristingen» bidrar også Penelope Lea til (14). I dag er hun blant dem som skal holde appell foran Stortinget for trolig tusenvis av streikende skoleelever.

I april diskuterte Lea klimaproblemet med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under WWF-arrangementet Miljøtalen. I desember ble hun tidenes yngste vinner av Frivillighetsprisen for sitt engasjement i Miljøagentene. Allerede som elleveåring ble Lea valgt inn i styret der, før hun senere overtok ledervervet.

Saken fortsetter under bildet.

Også klimaengasjementet til 14 år gamle Penelope Lea, her i samtale med stats­minister Erna Solberg (H), har imponert mange. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

– Viktigere enn alt annet

Lea har også holdt appell under FNs klimaforhandlinger i Bonn og gjentatte ganger under ulike arrangementer, fortalt tilhørerne hvor viktig det er å løse klimakrisen. Sånn sett kan hun betraktes som et norsk motstykke til Greta Thunberg.

– På bakgrunn av situasjonen er det forståelig og naturlig at de som må leve med konsekvensene av klimaendringene, protesterer, sier Erik Dammann.

– Det er prisverdig at de unge nå gjør noe med klimaproblemet, sier Jørgen Randers.

– Alle argumenter mot skolestreikene ser jeg bort fra. Dette er en veldig mye viktigere sak enn alt annet.

Globale skolestreiker

* I mars ble den første globale skolestreiken gjennomført, i dag gjennomføres den andre.

* Organisasjonen Fridays for Future melder at det blir skolestreiker i minst 1.400 byer i 114 land.

* Størst deltakelse ligger det an til å bli i Tyskland med 215 streiker.

* I USA er det varslet streiker i 159 byer, i Storbritannia i 141 byer og i Sverige streikes det i 116 byer.

* I Norge blir det streikearrangementer minst 26 steder over hele landet.

* Foran Stortinget skal det aksjoneres hele dagen fra klokka 09.00 til klokka 19.00.

* Den tredje globale skolestreiken er allerede under planlegging, og vil trolig bli avholdt 20. september.