Innenriks

– Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig, sier Høyres Heidi Nordby Lunde til Dagbladet.

Stortingsrepresentanten leder arbeidet med å utforme Høyres nye politikk for arbeid og integrering. Første del skal presenteres på landsmøtet på Gardermoen første helgen etter påske.

Utvidet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere til nye aldersgrupper over 30 år og å stramme inn aktivitetskravet for sykmeldte fra åtte til seks uker er blant forslagene fra Høyre-utvalget.

I tillegg går partiet inn for å sikre at gradert sykmelding og uføretrygd er hovedregelen samt at de som søker uføretrygd skal vurderes av et tverrfaglig team før godkjenning.

Lunde avviser at kuttene kan kalles usosiale.

– Det er uhyre usosialt ikke å gjøre noe i dag på vegne av dem som kommer etter oss, sier hun til avisen.

(NTB)