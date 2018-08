Hjelper desperate bønder på Østlandet

Innenriks

– Det er så fælt – de vet ikke hva de skal gjøre. Jeg har prøvd å hjelpe dem.

For litt over en måned siden begynte fortvilte bønder fra hele Østlandet å ringe til Jorid Jagtøyen i Trøndelag.

Hun er kornbonde og leder i Melhus bondelag.

Melhus kommune har 35.000 dekar med kornareal og er den nest største kornkommunen i Trøndelag. I går skrev Trønderbladet om halmdugnaden som er satt i gang for å hjelpe tørkerammede bønder på Østlandet.

– Vi må unngå at det skjer dyretragedier i kjølvannet av tørken. Og det unngår vi med å følge opp hverandre faglig og psykisk. For meg har det vært en glede å bistå med hjelp. Det er mye takknemlighet i fortvilelsen, sier Jagtøyen.

– Et ensomt yrke

Mens bondeorganisasjonene forhandler med staten om en krisepakke for tørkerammede bønder (se faktaboks), forsøker bønder over hele landet å hjelpe hverandre som best de kan.

– Landbruket er et ensomt yrke. Det verste som kan skje, er at den som sliter føler seg alene. Det er en stor fellesskapsfølelse mellom bønder, sier Jagtøyen.

Hun forteller at hun har formidlet kontakt med bønder i hele Trøndelag, som totalt kan bidra med rundt 400.000 halmballer med dyrefôr.

Jon Gisle Vikan, organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, forteller at etterspørselen etter fôr er stor.

– Nå er det været som avgjør om vi får berget halmen. Den må ligge en to-tre dager i sol og vind for å bli lagringstørr.

– Det verste vil være om vi sender fra oss halm som ikke egner seg til dyrefôr. Men det er mulig å tilsette et ensileringsmiddel for å konservere halmen, sier Vikan.

Han beskriver dugnadsånden i Trøndelag som «overveldende».

– Hakker du halm i Trøndelag i år, blir du uglesett.

Politisk budskap

Jorid Jagtøyen, som er tidligere Sp-ordfører i Melhus, mener tørken i år bør være en vekker for alle.

– Nå ser vi hvor viktig det er at vi har et landbruk i hele landet. Vi må ikke sentralisere. Dette handler om matsikkerhet og beredskap, sier Jagtøyen og legger til:

– Jeg har aldri vært med på en så stor dugnad, og det er ingen som tjener seg rike på å selge halm her. Vi selger til kostpris.

Vedvarende krise

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, forteller at krisen for norske bønder på ingen måte er over.

– I flere områder av landet kan vi ikke si at tørken er over. Det er områder som bare har fått noen få regndråper og hvor det bare stikker opp ett og annet grønt i alt det brunsvidde. For mange kom regnet for sent.

Hun forteller at det fortsatt er stor frustrasjon blant bøndene.

– Bøndene trenger en rask avklaring fra staten på om de får økonomisk hjelp. Noen teller på knappene om de skal fortsette eller ikke, andre uttrykker at de ikke skal gi seg selv om de må selge unna en del av driftsgrunnlaget ved å slakte flere dyr tidligere, sier Furuberg og legger til:

– Staten har stipulert at det vil komme 12.000 søknader om avlingsskadeerstatning. Dette er en krise, og vi forventer at det kommer en avklaring fra staten i løpet av august.

Bøndenes krav

* Bøndene krever krisehjelp etter sommerens tørke i Sør-Norge. Mandag møttes bondeorganisasjonene og Landbruksdepartementet for å starte forhandlingene.

* Bøndene la på bordet flere krav for å hjelpe både korn- og husdyrbønder så vel som grønnsaks- og fruktprodusenter.

* Først og fremst ønsker organisasjonene å forsterke og utvide ordningen med avlingsskadeerstatning slik at bøndene får dekket en større del av tapet. I dag må bøndene ta 30 prosent av tapet selv.

* Tørken har påført bøndene tap på anslagsvis 5–6 milliarder kroner. Med dagens ordning vil bøndene få til sammen 1,1 milliarder kroner i erstatning, ifølge prognosene. Kilde: NTB