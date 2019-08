Av Bibiana Piene

– Det er ikke bare gal pengebruk, det er hinsides pengebruk, sa Dale til NRKs Politisk valgkvarter tirsdag morgen.

Der ble han spurt ut om regjeringens bompengereform, som skulle gi store besparelser i administrasjon og rentekostnader, blant annet ved å kutte antall bomselskap i Norge fra rundt 60 til 5 regionale selskaper. Nye tall viser i stedet at kostnadene har steget med 13 millioner kroner fra 2017 til i fjor, melder NRK.

– Må stresse selskapene

Også bomselskapenes gjennomsnittlig lånerente har steget, fra 2,85 til 2,95 prosent i samme tidsrom.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) legger skylden for manglende besparelser på bomselskapenes eiere, fylkeskommunene. Også Dale erkjenner at reformen ikke har gitt de store besparelsene.

– Det er nok flere grunner til det. Vi har gjennomført en reform som har hatt noen kostnader ved seg. Vi må få ut gevinstene i sterkere grad enn vi hittil har gjort. Og eierne til de fem bomselskapene, som er fylkeskommunene, må nå også stresse selskapene så de kutter i administrasjonskostnader, sier Dale.

Han vil nå kalle inn bompengeselskapene og be om en forklaring, og i tillegg kalle inn eierne for å gå gjennom regnskapene.

– Vi må se på hva vi kan få gjort for å få kontroll med pengebruken og få ned administrasjonskostnadene.

– Uvettig pengebruk

Statsråden er særlig kritisk til avsløringene fra NRK tidligere i sommer om at flere bompengeselskap har brukt store summer på millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup.

– Vi har sett at det er bompengeselskap som bruker penger på en måte jeg vil definere som uvettig, sier Dale.

Samtidig avslørte Aftenposten i sommer at Frps stortingsgruppe i fjor brukte 11.000 kroner per person på fest og moro. Det er 23 ganger mer enn maksgrensa for statsansatte og langt mer enn det andre stortingspartier bruker.

Dale er noe mildere i formen når det gjelder sitt eget partis pengebruk.

– Jeg har alltid sagt at når vi tjener brukbart med penger, så kan vi i større grad betale festene våre selv. Det mener jeg fortsatt, sier han.

– Men det er ikke jeg som styrer stortingsgruppa eller våre partiarrangementer, legger han til.

Lite å spare

Administrerende direktør Marius Maske i bompengeselskapet Vegamot i Midt-Norge sier at de er en liten organisasjon med en liten ledelse, og at det derfor ikke er så mye å spare.

I Bergen sier sjefen for bomselskapet Ferde, som dekker Vestlandet og hele kysten ned til Agder, at driftskostnadene nå er «omtrent de samme» som før reformen.

