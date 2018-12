AUF vil ha unge inn Nobelkomiteen

– Vi reagerer på den svært høye gjennomsnittsalderen som vitner om at Den norske nobelkomiteen er i dag en klubb med eldre og noen få middelaldrende, som alene bestemmer hvem som skal vinne Nobels fredspris, sier AUF-leder Ina Libak til Dagsavisen.

– Vi mener det bør være bedre aldersspredning i Nobelkomiteen enn det er nå, der gjennomsnittsalderen på de faste medlemmene akkurat nå er nesten 60 år. Det burde være minst en representant i komiteen som er under 30 år. De unges stemme bør bli en del av nobelkomiteen, mener hun.

60 år i gjennomsnitt

Mandag klokka 13.00 deles årets fredspris ut i Rådhuset. I år går den til den kongolesiske legen Denis Mukwege og Nadia Murad fra den irakiske yazidi-minoriteten for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Den nåværende Nobelkomiteen består av leder Berit Reiss-Andersen (64), Henrik Syse (52), Thorbjørn Jagland (68), Anne Enger (68 på søndag) og Asle Toje (44).

De tre vararepresentantene er Kristin Clemet (61), Inger Skjelsbæk (49) og Sofie Høgestøl (31). Med jevne mellomrom oppstår det debatt om hvem som skal sitte i komiteen, og nylig vedtok Stortingets presidentskap at ledere av internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, ikke skal kunne velges som medlemmer. Nå vil AUF altså ha en debatt om alder.

– I dag er gjennomsnittsalderen på de faste medlemmene 59,2 år. Hvis man tar med varaene er den 54,75, innrømmer Libak, men legger til:

– På tampen av 2017 ble Sofie Høgestøl, som da var 31 år, valgt som tredje vara til nobelkomiteen. Hun ble da den yngste gjennom tidene til å inneha et verv i den norske nobelkomiteen. Det har likevel aldri skjedd at tredje vara har møtt, sier Libak. Hun er ikke med på at bare lang erfaring og lang utdanning skal telle når man setter sammen et så viktig komite, som skal avgjøre hvem som får selveste Fredsprisen.

Nye perspektiver

– Unge folk kan se verden med friske øyne, og bidra med nye og kanskje andre perspektiver, mener Libak.

– Dessuten er det ofte unge folk som blir hardest rammet av krig og konflikt, og som oftest demonstrerer og tar til motmæle mot regimene rundt om i verden. De bør også få være en del av løsninga for å oppnå varig fred, mener Libak.

AUF mener derfor at det bør opprettes en plass i komiteen til unge som er engasjert innen fredsarbeid. De bør være over 18 og under 30, mener AUF-lederen.

– Men det er ikke slik at vi vil sparke ut de som sitter der nå. Men vi vil bli hørt ved neste korsvei, sier Libak.