AUF-lederen: Listhaug burde ikke fått bli statsråd igjen

GARDERMOEN (Dagsavisen): «Den siste uka har vi sett utrolig mye ondskap i Norge».

Slik åpnet den gang avtroppende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) pressekonferansen der hun meddelte at hun trakk seg som statsråd 20. mars i fjor.

Listhaug snakket ikke om hvordan unge arbeiderpartipolitikere som var på Utøya 22. juli 2011 hadde opplevd hennes Facebook-post, der hun hevdet at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Hun snakket om kritikken som var blitt rettet mot henne, og det økende presset – også internt i regjeringen – om at hun måtte gå av.

Så gikk hun av med et nådeløst angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre, som hun mente var uegnet til å være statsminister.

Nå er hun tilbake.

– Erna Solbergs ansvar

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», hevdet Listhaug i en Facebook-post som ble lagt ut fredag 9. mars. Uten at Listhaug var klar over det, var dette samme dag som Erik Poppes film om terrorangrepet mot AUF på Utøya hadde premiere.

I dagene som fulgte reagerte mange i Arbeiderpartiet sterkt på påstanden om at Ap gir sterkere vern til terrorister enn landets innbyggere. Påstanden tangerer seiglivede konspirasjonsteorier om at Ap egentlig arbeider mot landets befolkning.

Dagsavisen når AUF-leder Ina Libak på telefon mens hun er på dugnad på Utøya. Under angrepet 22. juli 2011 ble hun skutt fem ganger.

AUF-lederen er klar på at Listhaug ikke burde fått tillit som statsråd igjen.

– Jeg hadde ikke forventet at Listhaug skulle være tilbake igjen etter et år. Hun ble presset til å beklage, beklaget halvveis, og i sin bok trakk hun i praksis beklagelsen tilbake, sier Libak.

Allerede få dager etter at Listhaug måtte gå av som justisminister, fikk hun under en God Morgen Norge-sending på TV 2 spørsmål om hun angret på Facebook-posten, og om hun ville hatt den ugjort.

«Nei», svarte Listhaug, og viste til at hun har en personlig tro der «alt skjer av en grunn».

I boka «Der andre tier», som Listhaug ga ut i oktober 2018, lanserte hun en teori om at det var rådgivere og politikere i Arbeiderpartiet som sørget for at Listhaugs Facebook-post ble koblet til 22. juli.

Hun gjorde det samtidig klart at hun står inne for innlegget, og at det ikke var noe galt med budskapet før Ap, etter Lishaugs syn, koblet det med 22. juli for å ramme henne og Frp. Listhaug beklaget ikke at hun la ut innlegget, hun beklaget at AUF-ere «oppfattet det slik», sa hun under en radiodebatt i NRK.

AUF-lederen sier statsminister Erna Solberg (H) tar på seg et ansvar ved å slippe Listhaug tilbake i regjering.

– Dette er et valg Erna Solberg tar – dette er fullt og helt hennes ansvar. Og jeg legger til grunn at de har avklart at noe sånt ikke kan skje igjen. Jeg mener det er viktig at våre ledere tar ansvar for hvilke ord som brukes, og at en ikke nører oppunder konspirasjonsteorier. Vi trenger ledere som forener, ikke splitter. Alle politikere, også jeg, har et ansvar for en redelig debatt. Men ingen har et større ansvar for det enn våre øverste ledere, sier Libak.

– Noe som ikke stemmer

Listhaugs avgang i fjor forhindret at regjeringen måtte gå av. Det lå an til flertall i Stortinget for et mistillitsforslag. Statsministeren ble i går konfrontert med fjorårets regjeringskrise, og svarte:

– Hun har sagt at hun står ved unnskyldningen hun hadde ved Stortingets talerstol i forbindelse med Facebook-oppdateringen, det mener jeg er godt nok.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener noe skurrer.

– Hun hadde ikke tillit som justisminister, og gikk selv av like før denne manglende tilliten ble uttrykt i form av et vedtak. Nå sier Erna Solberg at Sylvi Listhaug står inne for beklagelsen hun ga på Stortingets talerstol etter Facebook-posten den gangen. Men i boka si, som kom i fjor høst, trekker Listhaug langt på vei denne beklagelsen tilbake. Enten så vet Solberg noe vi andre ikke vet, eller så er det noe som ikke stemmer her.

Dagsavisens henvendelse til Statsministerens kontor ble ikke besvart før avisen gikk i trykken. På en pressekonferanse fredag fikk Listhaug spørsmål om hun har lært noe av sin forrige statsrådsperiode, og svarte:

– Det var snøen som falt i fjor. Jeg har hatt et år hvor jeg har lært kjempemasse. Jeg har lært om livet på Stortinget. Jeg har fått lov til å reise rundt og har trivdes veldig godt med det, sier Listhaug selv.

Overfor Dagsavisen viser Frp-leder Siv Jensen til at Listhaug har lagt hendelsen bak seg.

– Sylvi har vært fullt i stand til å forklare dette i dag. Hun har lagt dette bak seg. Nå har hun gått inn i en helt annen post i regjeringen, som ny eldre- og folkehelseminister. Det gleder jeg meg til. Dette er et felt hun kan godt, og det blir en viktig sak for både Fremskrittspartiet og regjeringen i tida som kommer, sier Jensen.

Moderate forventninger

Listhaugs retur betyr at Åse Michaelsens dager som Frp-statsråd er talte. Fram mot lokalvalget til høsten skal Listhaug dermed profilere et av Frps viktigste saksfelt: Eldrepolitikk.

Støre har moderate forventninger til eldreminister Listhaug.

– Regjeringen har lenge hatt en mangelfull politikk på det området. Nå kommer Listhaug inn, hun som satset på kommersialisering, byttet ut egne sykehjemskjøkken med masseproduksjon av mat til de eldre og etterlot seg et stort vedlikeholdsetterslep da hun var eldrebyråd i Oslo.

– Tror du hun blir en god eldreminister?

– Landet trenger en ny regjering. Det er det jeg har å si om den saken.

– Sier det noe om statsministerens dømmekraft at hun nå tar Listhaug inn i varmen igjen?

– Det sier noe om hva hun må gjøre for å holde denne regjeringen samlet.