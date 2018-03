Innenriks

Listhaug-saken – Hvordan kom vi hit, og hvor ender det? Dagsavisens Bjørn S. Kristiansen og Hege Ulstein forsøker å gi noen svar. Se video nederst i saken.

• Fredag 9. mars

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) deler en post på Facebook (se overfor) der hun anklager Ap for å setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Bakgrunnen er at Ap – og resten av opposisjonen på Stortinget, inkludert regjeringspartiet Venstre – går mot regjeringspartiene Høyre og Frps forslag om at det skal være mulig å inndra statsborgerskapet til personer en antar kan gjennomføre terrorhandlinger eller på annet vis er til skade for norske interesser, uten domstolsbehandling. Listhaugs post skaper enorme reaksjoner, mye fordi den kommer samme dag som premieren på Utøya-filmen.

• Lørdag 10. mars

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på Listhaugs utspill og ber statsminister Erna Solberg (H) komme på banen. Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, viser til premieren på Utøya-filmen og kommer med to oppfordringer til Listhaug:

– Først bør hun se filmen. Deretter bør hun gå og skamme seg.

Listhaug tar ingen selvkritikk og svarer til NTB:

– Hvis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu.

Heller ikke statsministeren tar selvkritikk. Hun ber Ap «se seg selv i speilet» og sier at «spissformuleringer finnes det mye av i politikken».

Hege Ulstein om «sylvilismen»: «Enten er du med meg, eller så er du mot folket»

• Mandag 12. mars

Solberg justerer kommunikasjonen og sier nå at «formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff». Samtidig skylder hun på «polarisert debatt fra begge sider». Frp-leder og statsråd Siv Jensen tar Listhaug i forsvar og kaller det hele «en diskusjon om ord». Frp beskylder Ap for å piske opp terrordebatten og mener Ap selv er skyld i koblingen til 22. juli-terroren. Støre mener Listhaug bidrar til Ap-hat.

• Tirsdag 13. mars

Høyre-nestleder og statsråd Jan Tore Sanner kaller Listhaugs språkbruk uakseptabel. KrF krever at regjeringen beklager i Stortinget. Listhaug, som nekter å la seg intervjue om saken, skriver på Facebook at det «var verken min mening eller hensikt å såre noen». Hun skriver at hun ble lei seg da Støre sa at hun bevisst nører oppunder Ap-hat. Listhaug tar imidlertid ikke bort den omstridte Facebook-posten.

• Onsdag 14. mars

Listhaug fjerner den omstridte posten, med henvisning til at bildebyrået hadde protestert på bruken. Rødt fremmer mistillitsforslag mot Listhaug. DN melder at Solberg ba Listhaug fjerne bildet allerede lørdag, uten at Frp-statsråden lyttet. Solberg ber om unnskyld på vegne av hele regjeringen.

• Torsdag 15. mars

Det blir klart at det er flertall for et SV-forslag om å vedta sterk kritikk av Listhaug. Statsministeren varsler at Listhaug vil komme til Stortinget for å beklage. Statsråd Sanner kommer også til Stortinget og gjentar regjeringens unnskyldning. Men i løpet av noen formiddagstimer i Stortinget klarer ikke Listhaug unnskylde for saken på en måte som opposisjonen finner troverdig. Ap-leder Støre varsler dermed Ap-støtte til Rødts mistillitsforslag. Stortinget vedtar sterk kritikk, et såkalt «daddelvedtak» mot Listhaug.

• Fredag 16. mars

Sp gjør det klart at også de vil støtte mistillitsforslaget. KrF konkluderer ikke og varsler ekstraordinært landsstyremøte mandag. Solberg bekrefter at hun fortsatt har tillit til Listhaug. Listhaug arrangerer et pressetreff i Justisdepartementet for å vise fram en betydelig mengde blomsterbuketter som er sendt henne fra støttespillere. Samtidig nekter hun å svare på kritiske spørsmål og nekter adgang til journalister som ikke vil føye seg. Det blir klart at flere innvandringsfiendtlige Facebook-grupper har bidratt i blomsteraksjonen.

• Lørdag 17. mars

Flere medier melder om splittelse i spørsmålet i KrF. Fra Ap- og KrF-hold antydes det at Listhaug kan overleve om hun bytter departement. Dette avvises fra Frp-hold.

• Søndag 18. mars

VG melder fra regjeringskilder at Solberg vil stille kabinettsspørsmål – altså true med å gå av – dersom det blir flertall i Stortinget for mistillitsforslaget mot Listhaug.

• Mandag 19. mars

KrFs landsstyre behandler mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

