Av Mats Rønning (NTB) og Sofie Prestegård

– Tusen takk for den helt fantastiske støtten dere har gitt meg! Spesielt denne uken hvor det har stormet som verst. Det har vært en svært krevende tid for både meg og familien, innleder Listhaug på Facebook tirsdag morgen.

– Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltakelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag, skriver Listhaug i et innlegget.

Hun framholder at hun går av frivillig.

– Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, skriver Listhaug.

– KrF-leder Knut Arild Hareide kan inkassere en dobbelseier: Han blir kvitt Sylvi Listhaug, som var KrFs mål, og han redder regjeringen, sier politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand.

– Surrealistisk

Den kontroversielle Frp-politikeren beskriver den siste uken som «helt surrealistisk» og en «heksejakt».

– Et facebookinnlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent, framholder hun.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges framtid, fortsetter hun.

– Jeg kommer aldri til å godta at debatten legges på Støres premisser. Ytringsfriheten er en viktig norsk og vestlig verdi vi må stå opp for. Jeg kommer aldri til å være en politiker som er lik alle andre. Jeg vil være meg selv, skriver Listhaug.

Vil ikke holde tett

Sylvi Listhaug sier helt vanlige mennesker den siste uken er blitt stemplet og hengt ut på det groveste, bare fordi de støttet henne og Frp. Samtidig slår hun fast at hun absolutt ikke vil tie stille fra sin nye posisjon som stortingsrepresentant.

– Når jeg nå går av lover jeg å ikke gå stille i dørene på Stortinget. Nå kommer jeg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte Frps politikk sammen med mine gode stortingskolleger, sier Listhaug.

