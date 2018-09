Ap-topper sier ja til KrF-samarbeid

Innenriks

I dag retter det politiske Norge sine øyne mot KrF og partileder Knut Arild Hareide, som i en tale til KrF-landsstyret for alvor sparker i gang diskusjonen om hvilken side av midtstreken i Stortinget partiet vil søke tilhørighet.

KrF har tradisjonelt funnet sine samarbeidspartnere i sentrum og på høyresiden. Dersom partiet i løpet av høsten vender seg motsatt vei og søker et samarbeid i en Ap-ledet regjering, vil det være historisk.

Det vil imidlertid også være historisk for Ap dersom partiet inngår et regjeringssamarbeid med KrF.

Dagsavisen har vært i kontakt med halvparten av Aps fylkesledere for å lodde stemningen om et mulig regjeringssamarbeid med KrF.

Ingen av de åtte Dagsavisen har snakket med, er avvisende til en Ap-ledet regjering der KrF også inngår.

– Fullt mulig

Flere ønsker KrF hjertelig velkommen over til venstresiden. Én av dem er fylkesleder i Trøndelag, Per Olav Skurdal Hopsø. Han understreker at KrF skal få kjøre sin egen prosess. Likevel sier han:

– Når det er sagt er vår erfaring fra samarbeidet med KrF lokalt i Trøndelag og Trondheim veldig god. Det er en god politisk allianse som bygger på sterke fellesskapsverdier. Vi har blitt bedre av samarbeidet og KrF har fått gjennomslag for viktige hjertesaker noe jeg mener er fullt mulig på nasjonalt plan også.

Rødgrønne + KrF

En annen som gjerne ser et regjeringssamarbeid med KrF, er Per Vidar Kjølmoen, leder i Møre og Romsdal Ap.

– Jeg er positiv til et samarbeid med KrF. Ap bør søke makt når det er mulig, og med det parlamentariske grunnlaget vi har i Stortinget er KrF en del av det.

Det samme gjør Ap-leder i Nordland, Bjørnar Selnes Skjæran.

– For Arbeiderpartiet er det viktig å få byttet ut den mørkeblå regjeringen vi har nå. Og jeg kan ikke se det på noen annen måte enn at alle partiet som vil bidra til det, vil Ap på en eller annen måte kunne samarbeid med.

Tirsdag lanserte KrF-leder Knut Arild Hareide boka «Det som betyr noe». De fleste politiske kommentatorer ser KrF-lederens bok som et forsøk på å stake ut en kurs mot venstre, selv om Hareide ikke gir noen konklusjoner i boka.

Han åpner også døra for et samarbeid med SV – noe som tradisjonelt har vært utenkelig for mange KrF-ere. SV-leder Audun Lysbakken har på sin side ikke avvist et KrF-samarbeid.

Fylkeslederen i Nordland peker på at Aps nærmeste allierte er de andre rødgrønne partiene – Senterpartiet og SV.

– Men vi har sett i denne stortingsperioden at de rødgrønne og KrF har funnet gode løsninger sammen i flere saker.

– Ulike oppfatninger

Fylkesleder i Oslo, Frode Jacobsen, er positiv til å «se hva det er mulig å få til» med KrF, men mener samtidig at problemstillingen enn så lenge er hypotetisk.

På vegne av Ap i Oslo tilkjennegir han likevel en viss tvil.

– I Oslo Ap tror jeg det er ulike oppfatninger om dette, som det er om mye. Ap må være klare på det som er viktig for oss, og så får vi ta en god runde på hvordan KrF vil påvirke oss og påvirke velgerne våre.

Lunkne Ap-velgere?

For om tillitsmannsapparatet til Ap er positive til KrF, er Ap-velgernes syn på KrF en annen sak.

I en Opinion-måling rett før valget sist høst, oppga Ap-velgerne at et regjeringssamarbeid med KrF sto nederst på ønskelisten. Bare 8 prosent sa ja til en regjering med Ap, Sp og KrF. Det store flertallet ville helst ha andre konstellasjoner – uten KrF.

Tallene må likevel tolkes varsomt. Situasjonen før 2017-valget var en helt annen enn dagens situasjon.

– Arbeiderpartiet er ikke på regjeringsjakt. Vi forholder oss til at et flertall i Stortinget for øyeblikket har pekt på dagens regjering. Vårt fokus er nå på å gjøre partiorganisasjonen klar til lokalvalgkampen neste år, framfor å analysere hypotetiske målinger fra før valget i fjor, heter det i en tekstmelding fra partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, til Dagsavisen.

