Innenriks

Av Marius Helge Larsen

– Noen mener at det nærmest er en naturlov at KrF må velge samarbeid med høyresiden, fordi de mener partiet er «borgerlig». Mange i KrF misliker sterkt at denne merkelappen settes på partiet, slår KrF-lederen fast i boken «Det som betyr noe», som lanseres tirsdag.

Partiet står denne høsten midt i veivalg om samarbeid med høyresiden eller venstresiden i norsk politikk – eller om partiet skal fortsette midt mellom blokkene som i dag. I det politiske miljøet har mange ventet spent på om boken gir noen avklaring på hvor Hareide står i spørsmålet, men det får de altså ikke:

– Jeg har bevisst valgt ikke å skissere noen konkret løsning her i denne boken, men vil selvsagt gi mitt råd direkte til partiet når vi tar samarbeidsdebatten i partiets organer, skriver Hareide i det som kanskje vil oppfattes som et antiklimaks på bokens siste side.

Mener SV har gått mot sentrum

På de foregående sidene gir KrF-lederen en gjennomgang av mulige samarbeidspartnere, hvor han går langt i å forsvare et eventuelt samarbeid med SV eller Ap.

– SVs posisjon i norsk politikk har endret seg noe de siste årene. Fra å være et klart fløyparti på venstresiden, har partiet flyttet seg mer mot sentrum, skriver Hareide.

Han peker på at både KrF og SV «preges av en sterk idealisme og vektlegging av omsorg for sårbare og ansvar for miljøet».

– Vi har også flere ganger funnet sammen i etiske debatter om menneskeverd og sortering, skriver han.

I boken omtales også Ap-leder Jonas Gahr Støre i positive ordelag, og Hareide skriver at «ansvaret fellesskapet har for de svakeste, forener våre to partier». Han viser blant annet til gode erfaringer fra byrådssamarbeidet med Ap i Bergen.

– Ingen skal imidlertid tro at et eventuelt samarbeid med Arbeiderpartiet ville være uten utfordringer. Men det betyr ikke at det ikke ville kunne fungere, skriver Hareide.

Mot sentrum

Krf-lederen er tydelig på at hans overordnede mål er å trekke norsk politikk i retning av sentrum.

– Det skal mye til for at partiene på venstresiden eller høyresiden skal kunne danne regjering uten sentrum … Etter min mening bør vi bruke muligheten til å dra politikken mot sentrum og ta ansvar for å hindre at fløypartier i for stor grad setter dagsordenen, skriver han.

I boken uttaler Hareide seg kritisk til Frps nestleder Sylvi Listhaug, som han var med på å felle som justisminister i mars. Han slår fast at «Fremskrittspartiet er et parti som ligger svært langt fra KrF».

– Det dreier seg om inkludering og respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, kampen for en mer rettferdig verden og forvalteransvaret for natur og miljø. Det har smertet mange trofaste KrF-ere at vi har samarbeidet så tett med en regjering der Fremskrittspartiet spiller en så viktig rolle, skriver Hareide. (NTB)