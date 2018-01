Innenriks

– Jeg tror alle vi som sitter på innsiden av politikken ikke kjenner oss igjen i det bildet som er blitt tegnet de siste månedene, sier Njåstad til Dagsavisen.

Njåstad leder det såkalte organisasjonsutvalget i Frp – som blant annet håndterer varlslingssaker for partiet.

Han mener disse sakene i flere partier har tynt tilliten til politikere til det ytterste.

– Nå er det et vindu

I tur og orden har toppolitikere måttet svare for egne overtramp: Trond Giske (Ap), Kristian Tonning Riise (H) og Ulf Leirstein (Frp). Forholdene som er avdekket er svært forskjellige, men en fellesnevner er at de tre nå er strippet for alle tillitsverv utover stortingsplassen.

Nå mener Njåstad at gjenværende skjeletter må ut av alle skap, at man må «bruke denne fasen av #metoo» slik at politikken kan komme tilbake til «en normalsituasjon».

– Alt som har skjedd i fortida må man komme med nå. Det er ingen grunn til å sitte på ting som man føler er ubehagelig. Nå er det et vindu for å få alt som har skjedd fram i lyset, og få det håndtert. Og så må vi komme tilbake til en normalsituasjon igjen, sier Njåstad, og presiserer:

– Så skal man selvfølgelig gripe fatt i ting som skjer fra i dag og framover. Men ting som har skjedd i fortida, er det veldig greit å få gjort seg ferdig med slik at det ikke dukker opp nye ting hele tida, for det vil ikke tjene politikken.

Han mener det nå er nødvendig å gjenopprette tilliten til politikken.

– Da kan ikke dette være en vandrende føljetong der ulike partier får fokus på seg til ulike tider, og så overskygger det alt det andre viktige arbeidet vi gjør.

Kan ramme rekruttering

Njåstad advarer mot en vedvarende situasjon der politikken overskygges av varslingssaker.

– Vi er nødt til å fortelle at politikken ikke er slik. Skal vi rekruttere de flinkeste fremtidige politikerne, så er omdømmet til politikerne nødt til å få et annet etterlatt inntrykk enn det vi har vært vitne til så langt i år.

Den tidligere Austevoll-ordføreren, som nå er inne i sin andre periode på Stortinget, retter samtidig en finger mot mediedekningen av de ulike sakene som har herjet i flere partier.

– Jeg føler at medienes vinkling og massiviteten på de episodene som har vært i mange parti skaper et inntrykk av at politikken er en arena som mange vil vegre seg for å gå inn i, sier han, og fortsetter:

– Jeg, som sitter inn i boblen, har et inntrykk av at norsk politikk i all hovedsak handler om folk som er opptatt av å gjøre samfunnet til en bedre plass å være. Det bildet som tegnes av en ukultur i flere parti, kjenner jeg meg ikke igjen i. Her har vi en felles oppgave om å rette opp inntrykket og vise at politikken er et sted hvor unge og eldre kan kjempe om politiske saker sammen.

Og så presiserer Njåstad:

– Vi må sammen sikre at folk føler seg trygge på å sende barna sine på politiske møter, sier han, og understreker at det er trygt å sende barna på politiske møter i Frp.

Ekskluderer ikke Leirstein

Ulf Leirstein, tidligere parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson, har sendt pornografiske bilder til unge tillitsvalgte i partiets ungdomsorganisasjon (FpU). Han skal også, ifølge NRK, ha forsøkt å avtale trekantsex som involverte en da 15 år gammel gutt fra FpU.

Njåstad har meldt seg inhabil i behandlingen av saken fordi de to satt i gruppestyret sammen, og kommenterer bare på generelt grunnlag:

– Kommer det flere saker i Frp?

– Jeg håper jo selvfølgelig ikke det. Men vi vet at når det er en sak som får stor oppmerksomhet, så gjør det at andre når ut med sine saker også, uten at jeg har inntrykk av at det har skjedd i stor grad hos oss nå, sier Njåstad.

– Det senker terskelen for å si fra?

– Ja, det senker terskelen for å si fra. Og det er også viktig at alle som har et lederansvar i ulike partier, føler på at de har et ansvar for å melde fra om ting. At de ikke bare tenker at «dette er det nok noen andre som griper fatt i», men så er det ingen som gjør det. Det er bedre at man internt, uten å lage styr rundt det, heller varsler én gang for mye slik at vi får kvittert ting ut, enn at man lener seg tilbake og håper at noen andre griper fatt i det.

– Det handler også om å sette strek over saker dersom de er feilaktige, at det blir sjekket og nullet ut, i stedet for at det er noe som ulmer, noe som mange kjenner til og snakker om.

Parlamentarisk leder, Hans Andreas Limi, sier til Dagsavisen at partiet har konkludert med at Leirstein må fratre alle verv.

Eksklusjon er imidlertid utelukket.

– Har han brutt partiets retningslinjer?

– Han har jo brutt de retningslinjene som gjelder for oppførsel i partiet. Men det er også ting som organisasjonsutvalget har vurdert, sier Limi.