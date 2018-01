Leirstein ferdig i justiskomiteen

Moss

At Leirstein har trukket seg fra vervene som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson, er i tråd med anbefalingene fra Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg. Han har også trukket seg som leder av Moss Frp – og nå skal han altså helt ut av justiskomiteen.

– Leirstein er folkevalgt og sitter derfor på Stortinget i de neste fire årene. Han vil i løpet av kort tid bli flyttet til en annen komité, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Leirstein har også mistet vervet som leder av valgkomiteen i stortingsgruppa. Det er overtatt av Morten Wold, som sier komiteen har startet arbeidet med å finne en ny parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson. I tillegg skal de to avgåtte statsrådene Solveig Horne og Per-Willy Amundsen plasseres i en stortingskomité.

– Vi ser ikke for oss omfattende endringer, men nødvendige justeringer som følge av at to statsråder kommer tilbake til stortingsgruppen, sier Wold. Neste uke er møtefri på Stortinget, og etter det NTB forstår vil innstillingen fra valgkomiteen trolig bli lagt fram i gruppemøtet onsdagen etter.

Den mangeårige Frp-representanten Ulf Leirstein fra Østfold trakk seg i forrige uke fra sine verv i stortingsgruppa etter oppslag om at han skal ha sendt eposter med porno til unge gutter i FpU.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, het det i en uttalelse som Leirstein sendte NTB da det ble kjent at han frasa seg vervene sine.

