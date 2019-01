Høie antyder partipisk i alle regjeringspartiene for å sikre flertall for abortinnskrenking

Av: Hege Ulstein og Bjørn S. Kristiansen

De borgerlige partiene fjerner muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c.

Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) på torsdagens pressekonferanse om ny regjeringsplattform for Høyre, Frp, Venstre og KrF.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad tapte altså kampen om 2c i abortloven.

– Som statsministeren sa har vi ikke klart å endre paragraf 2c. Det er jeg lei meg for. Det er viktig for meg personlig, men også for KrF, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad under pressekonferansen på Gardermoen sent torsdag kveld.

Høie: – Alle må stemme for

Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie bekrefter overfor Dagsavisen at abortloven må endres for å sikre KrF-gjennomslaget.

Det betyr at saken må behandles i Stortinget. Regjeringspartiene problem er at det er motstand mot endringer i abortloven i tre av fire partier i den nye firepartiregjeringen.

Tidligere i januar meldte Klassekampen at representanter både i Høyre og Frp ikke vil la seg tvinge til å forby fosterreduksjon, og krever å bli fristilt.

– Men dersom det må en lovendring til, har dere da forankret dette så godt at alle i partiene stemmer for?

– Dette står i regjeringsplattformen. Den har alle partiene sluttet seg til, og da må alle stemme for, sier Høie til Dagsavisen.

Bollestad: – Kan jo ikke vite om det fører til flere aborter

I debatten om fosterreduksjon, som Ropstad og KrF ynder å kalle tvillingabort, har flere påpekt muligheten for flere aborter dersom muligheten til å fjerne ett foster blir borte.

På spørsmål fra Dagsavisen om den kan skje, svarer Ropstad:

– Det tror jeg ikke. Tvillingabort er en ekstrem form for sortering.

Olaug Bollestad, som nå er konstituert partileder etter Knut Arild Hareides avgang nå i kveld, svarer ikke like bastant.

– Dette er en vanskelig avgjørelse for alle kvinner som skal ta abort. Men tvillinger hører sammen. Jeg tenker at det ikke blir flere aborter, men det kan man jo ikke vite. Den muligheten vil finnes ved nemndbehandling etter uke 12.

– Er kampen mot endring av 2c i abortloven nå lagt bort for KrF?

– Nå er jeg mest opptatt med å være fornøyd med det vi har fått til. Men det er en viktig sak for KrF, sier til hun til Dagsavisen.

– Handler om kvinnens selvbestemmelse

Den nye firepartiregjeringens ønske om å innskrenke abortloven skapte temperatur under partilederdebatten på NRK sent torsdag kveld.

– Her handler det om kvinnens selvbestemmelse. Du kommer til å få flere aborter, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre mens Ropstad ristet på hodet.

– Den kvinnen som av ulike grunner vil si at hun ikke klarer å bære fram to fostre, hun må da få valget om å abortere begge.

– Hovedpoenget er, jeg mener at hvis du klarer å bære fram ett, så klarer du å bære fram to, svarte Ropstad, før han ble avbrutt.

– Skal du avgjøre det, Kjell Ingolf Ropstad? Det er kvinnen som skal avgjøre det. Dette er det historiske i vår lov. Her griper du inn som en politisk yppersteprest og sier: «Det skal vi avgjøre». Det er et brudd på den loven, og det er veldig alvorlig, sa Støre.

– Norge er det eneste landet som tilbyr selvbestemt rett til tvillingabort. Jeg er stolt over det vi har fått gjennomslag for på bioteknologi, svarte Ropstad.

Skrøt av andre aborttiltak

De fire partiene er enige om en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.

Ropstad sa på pressekonferansen at KrF, tross 2c-nederlaget, har fått «veldig viktige gjennomslag for å skape et samfunn med plass til alle».

– Vi fjerner tilgangen til tvillingabort. Og vi gjennomfører tiltak for å hjelpe familiene som har havnet i den krevende situasjonen det er å børe på et barn med spesielle utfordringer. De får en lovfestet rett til en koordinator som kan hjelpe i denne situasjonen, for eksempel med å informere om rettigheter de har når de står i et vanskelig dilemma. Og de kan få muligheter til å møte interessegrupper eller pårørende som har vært i lignende situasjoner for å hjelpe dem med det vanskelige valget de skal ta, sa Ropstad, som mest sannsynlig nå blir ny KrF-leder på det kommende landsmøtet til våren.

– Det er en stor seier at regjeringen ikke tør å røre paragraf 2c i abortloven. Det er et stort nederlag for Ropstad, alle som gikk i gatene i høst har vunnet. SV vil stemme mot den innskrenkingen av abortloven regjeringen i dag legger opp til.