Grande om abort: – Uaktuelt å svekke kvinners rettigheter

Av Kristian Sollie Skardalsmo

I en tale til Venstres landsstyre lørdag fremholdt Grande at det er uaktuelt for hennes parti å være med på noe som svekker kvinners rettigheter.

– I abortspørsmålet vil aldri Venstre være med på noe som svekker kvinners rettigheter, sa hun.

– Abort er en vanskelig sak. Det har det alltid vært mellom oss og KrF. For oss er kvinners valgfrihet grunnleggende. Dette tror jeg blir en krevende prosess, utdyper hun overfor NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet under KrFs veivalgsprosess i høst for å forhandle om deler av abortloven, noe som ble tatt godt imot i KrF. Men både i Frp, Venstre og i Høyre er det stor motstand mot å endre loven. Venstres landsstyre behandler i helgen et forslag fra Oslo Venstre om å si nei til endringer i abortloven.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sitter nå i sonderinger med KrF om en mulig regjeringsutvidelse. Forhandlinger er ventet over nyttår.

– Det er ikke bare KrF som skal forhandle. Det skal Venstre også. Selv om vi er stolte over det vi oppnådde på Jeløya, har den levd i snart ett år, sa Grande.

Les også: Hege Ulstein: Raja og Grande bør rette sinnet sitt mot Frps Human Rights Service-kokkelimonke

Beklaget

Venstre-leder Trine Skei Grande tar ansvaret for bråket i partiet de siste dagene, men fikk en ny svak meningsmåling i fleisen da hun samlet troppene.

– De siste dagene har vært preget av alt annet enn politikk. Det må jeg ta ansvaret for. Nå er jeg veldig glad for at Abid har akseptert min unnskyldning, og at vi har forsont oss, sa Grande i sin tale til partifellene på partiets landsstyremøte lørdag.

– Nå kan vi vende tilbake til alt det vi vet at alle her i salen er opptatt av, nemlig Venstres politikk, Venstres ideer og ikke minst Venstres gjennomslag, fremholdt partilederen.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja, som deltok på lørdagens møte, har nå skværet opp med Grande, som midt i budsjettprosessen på Stortinget over telefon skjelte ut partifellen i andres påhør.

Abid Raja og Trine Skei Grande etter debatten på NRK1 torsdag. Foto: NTB Scanpix

– Nå har Trine beklaget den samtalen. Hun har beklaget at hun sa det, og hun har beklaget det hun sa. Jeg tar den beklagelsen til meg og aksepterer den fullt ut, sa Raja til NTB torsdag.

Som for å understreke nok en gang at de to har lagt saken bak seg, fremholdt Grande lørdag om budsjettprosessen:

– Bare så alle har hørt det: Ja, jeg synes Abid gjorde en kjempejobb med å forhandle det i mål på Stortinget.

Velgertrøbbel

Men episoden med Grande og Raja er ikke Venstres eneste problem. Et knapt år etter at partiet gikk inn i regjeringen har det ikke fått noe løft i oppslutning.

De siste fem månedene ligger Venstre under sperregrensen, viser snittet til nettstedet pollofpolls. Lørdag fikk partiet støtte fra 3,8 prosent av de spurte i en måling fra Norfakta for Nationen og Klassekampen.

– Vi klarer ikke å vise hvordan Venstre utgjør en forskjell. Løsningen er å vise folk hvordan vi kan lage en klimapolitikk som både gir vekst og skaper arbeidsplasser, sier Grande til NTB.

Raja har følgende analyse:

– For det første må vi være tydelige på hvor vi står politisk. For det andre må vi kommunisere hva vi vil politisk. For det tredje må vi få fram det vi har fått til av gjennomslag, sier han, og legger til at partiet nå må finne ut hvorfor man ikke har fått til dette i året som er gått.

– Vi må styrke kommunikasjonen eksternt og være flinkere til å markere Venstres politikk eksternt. Oppgaven tilhører både lokallag, oss på Stortinget og folk i regjeringen.

Vil ikke endre 2c

I forslaget fra Oslo Venstre om å si nei til endringer i abortloven, heter det at Venstre vil beskytte retten til selvbestemt abort fram til tolvte uke og «vurdere utvidelse til sekstende eller attende uke». Samtidig heter det at Venstre ikke vil endre paragraf 2 c i abortloven, om svangerskapsavbrudd for barn med fare for alvorlig sykdom.

(NTB)

Les også: Arbeiderpartiet: Erna har ført Stortinget bak lyset i abortstriden