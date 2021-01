Susanne (18) ble sendt hjem fra korona-avdelingen: – Fikk vite om utbruddet via mediene

Susanne Skyttern Agdestein (18) var inne for behandling ved ortopedisk klinikk på Drammen sykehus da koronautbruddet på sykehuset ble kjent. Hun sier pasientene torsdagen snakket sammen om at noe var på ferde.

Mange ansatte dro hjem, og de som var igjen tok på seg mer og mer smittevernutstyr. Men pasientene ble ikke fortalt hva som skjedde, sier hun. Agdestein oppdaget det først via Drammens Tidende.

– Jeg syns at informasjonen fra sykehuset har vært litt i underkant dårlig. Jeg føler at de skulle hatt informert oss mye fortere om at det var påvist smittetilfeller på avdelinga, istedenfor at vi skal bli redde, skeptiske og overtenke det vi leser ut i fra nettet.

Delte rom med smittet

Agdestein ble etter en negativ koronatest sendt hjem og fikk beskjed om å gå i karantene. Ingen fortalte at hun hadde vært i kontakt med en smittet. For Iwona Flaten fikk fredag kveld beskjed om at hun var koronasmittet, noe hun selv fortalte om i Drammens Tidende.

Agdestein hadde delt rom med Flaten - men fikk ingen beskjed om at hun var smittet. Det reagerer hun på.

– Jeg har ikke fått noe informasjon fra noen om at jeg har ligget på samme rom med ei som har blitt smittet av corona. Jeg syns jeg skulle fått beskjed om dette med én gang, med tanke på at jeg selv også kan ha blitt smittet og ikke minst med tanke på familien min, sier 18-åringen.

Denne lappen fikk Susanne med seg fra sykehuset. Men hun fikk ikke beskjed om at hun hadde vært i direkte kontakt med en smittet. Foto: Privat

Hun frykter at hun har fått korona etter oppholdet, og testet seg på nytt mandag. Tirsdag ettermiddag ventet hun fremdeles på prøvesvaret.

– Man blir jo så klart litt ekstra redd for å bli syk, nå som det er så mye oppstyr om dette. Jeg har allerede merket noen symptomer, som hodepine, sår hals, tett i nesa, lite matlyst og feber, sier hun.

– Burde holdt oss der

Agdestein reagerer kraftig på at hun og andre pasienter som hadde vært i nærkontakt med smittede ble sendt hjem.



– Ja, jeg reagerer ganske så sterkt på dette. Når det er et så stort smitteutbrudd på sykehuset så burde pasientene blitt værende på sykehuset, for å forebygge at smitten ikke skal spres enda fortere videre. Det er jo mange av disse pasientene, blant annet meg selv, som bor sammen med familie og da er det litt dumt at vi blir sendt hjem når smitten er så høy, sier hun.

Hun påpeker også at noen av dem som ble sendt hjem kan ha motsatt problem, at de bor alene og da ikke har noen som kan hjelpe dem etter operasjon eller skade.

– De er jo satt i karantene også, og skal unngå å gå ut. Noen av disse pasientene kan jo også ha nedsatt funksjonsevne etter at de har operert, sier hun.

Agdestein selv har fått sin operasjon utsatt til senere i januar, og håper den kan bli gjennomført slik at hun kan starte opptrening for å komme tilbake i jobb og kunne drive med idrett igjen.

Sykehuset: Beklagelig

Agdestein legger likevel til at hun ikke har noe å utsette på de ansatte ved ortopedisk avdeling.

– De gjorde alt de kunne og gjorde bare jobben sin. De gjør bare det de får beskjed om fra høyere ledere på sykehuset og de som sitter høyere opp i systemet, sier hun. Hun understreker også at helsevesenet fortjener all skryt og honnør i pandemien vi står midt oppe i, men at det hun reagerer på var for dårlig informasjon og at hun som potensielt smittet ble sendt hjem.

– Det er beklagelig at pasienter ikke har fått god nok informasjon i forbindelse med smitteutbruddet på Drammen sykehus, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken helseforetak.

Han sier de av hensyn til personvern ikke kan kommentere enkeltpasienter, men de kan si noe generelt om sin håndtering. Det viktigste for sykehuset var å få oversikt over omfanget og teste pasienter og ansatte, forklarer han.

– Pasientene som var smittet og pasienter som måtte i karantene fikk informasjon om situasjonen så raskt som mulig, sier Spreng.

Fagdirektør Ulrich Spreng ved Vestre viken helseforetak. Foto: Vestre Viken

Han sier de skriver ut pasienter som er klare for utskrivning når det gjelder sykdommen de er innlagt for, uavhengig av om de kan ha korona.

– Skulle en pasient ha symptomer på koronavirus som trenger behandling på sykehus så vil vi ikke skrive ut denne pasienten. Om en pasient som er skrevet ut fra sykehuset senere får symptomer på koronavirus så vil det blitt gjort en vurdering om pasienten trenger innleggelse på sykehus og i så tilfelle vil pasienten innlegges på nytt.