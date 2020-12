Sayhan (5) fikk ake for første gang da Hilde åpnet hytta for internasjonale studenter

Før jul ba studentprest Pernille Astrup ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å åpne dørene sine for internasjonale studenter i juleferien. Hun sier inspirasjonen kom fra en kollega i Bodø, og et ønske om å gjøre vinteren litt lettere for utenlandske studenter i Norge.

– Det er korona, mange kommer seg ikke hjem og tør ikke dra til hjemlandet i tilfelle de ikke får dratt tilbake. Det har vært et semester med mindre sosialisering enn normalt, og mindre fellesundervisning, sier Astrup, som legger til at hun har vært bekymret for alle studenter, men spesielt de internasjonale.

– Vi kan forestille oss at mange av dem er ensomme. Du er i et fremmed land, verden stenger ned, det er mørkt og det regner, sier hun.

Pernille Astrup er glad for at så mange ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ville åpne hjemmene sine for internasjonale studenter i jula. Foto: USN

Enorm respons

Så Astrup fikk ved hjelp av hjelpere i studentmiljøet spredd ordet, og hun sendte ut en mail til alle ansatte ved USN. Responsen lot ikke vente på seg:

– Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger. Folk syns initiativet var flott, også selv om de ikke kunne være med selv. Det er tydelig at det traff folk. Mange var glade for å kunne gjøre noe og har bekymret seg for studentene, sier Astrup. Hun anslo at hun fikk rundt 50 svar på et døgn - og så begynte kabalen med å matche studenter som sa ja og forelesere som sa ja.

Dermed har flere titalls forelesere åpnet dørene for studenter i romjula.

– Det er ikke julefeiringa som har vært i fokus, men det å være i et land som er både koronastengt og julestengt, og vite at de i hvert fall får én hyggelig opplevelse. Og et gratis måltid. Studenter kommer alltid på ting som har gratis mat, sier hun.

– Vi tenkte også det kunne være hyggelig for studentene å oppleve et norsk hjem. Det er mange av dem som ikke får gjort det mens de er her.

Snø for første gang

En av de ansatte som stilte opp er Hilde Olerud, som er professor på fakultet for helse- og sosialvitenskap i Drammen. Hun syns mailen fra Astrup var rørende, og var ikke i tvil om at hun skulle melde seg.

– Jeg syns det er et fint iniativ. Jeg tror det er lettere å få folk til å bli med på noe sånt rundt jul. Da ser folk utover seg selv. Resten av året er travelt, sier Olerud.

Hilde Olerud med sønnen Henrik. Foto: Privat

Det ble de to bangladeshiske studentene Mehmood Hasan og Ashraful Alam som skulle komme til Hilde. Hasan bor i Norge med sin kone og deres fem år gamle sønn, så hele familien ble invitert. Olerud bestemte seg for at hun ville ta med studentene på hytta på Sollihøgda. Noe som ble en stor suksess:

– Det ble en veldig fin dag. Jeg følte det som en berikelse, å få gjøre noe hyggelig for noen. De ble veldig glade, de hadde jo aldri sett ordentlig snø før, sier hun.

Fikk ake for første gang.

Hasan har bare positive ting å si om dagen på hytta til Hilde og familien.

– Det var helt utrolig, jeg har ikke ord for det. Vi har vært her i to og en halv måned, og har ingen slektninger her, og ingen norske venner. Men plutselig er det noen som tar oss med og viser oss sine tradisjoner, sier han. Hytta var vakker, og det var spennende å lære om Oleruds familie og norsk kultur, syns han.

Mehmood, Sayhan og Ishrat storkoste seg på Sollihøgda andre juledag. Foto: Hilde Olerud

Spesielt moro var det hele for Hasans fem år gamle sønn Sayhan. Han fikk låne akebrett og koste seg voldsomt, forteller han.

– Da vi var hjemme igjen spurte han når vi kan dra tilbake ut dit.

Bangladesherne fikk også prøve seg på hytteaktiviteter som hogging av ved og grilling i bålpanne. Det hele ble behørig dokumentert både via bilder og ved å sende direkte på Facebook så vennene hjemme i Bangladesh kunne få oppleve litt norsk vinter, de også.

Ville oppleve Norge

Hasan er fra storbyen Dhaka og kom i oktober - så overgangen til studentlivet i Hønefoss, hvor han studerer, har vært stor. Han jobber i Oslo som Foodora-syklist, men utenom jobben og familien har han hittil fått opplevd lite av landet.

– Jeg hadde på forhånd hørt flere historier fra andre som har studert i Norge, og var kjempespent og gledet meg. Men alt har vært veldig annerledes siden jeg kom, på grunn av korona. Alt er digitalt, ingen møter hverandre, forelesningene er via nettet. Så jeg har følt meg ganske ensom. Jeg håper Norge vil gå tilbake til normalen når vaksinasjonene er gjennomført, sier han.

Soppsuppe laget rett i bålpanna var en stor suksess. Foto: Hilde Olerud

Og besøket på Oleruds hytte ga mersmak. Hasan var også svært imponert over at hun strakk seg langt for å tilrettelegge for gjestene sine - blant annet ved å la Hasan få bruke et rom i hytta til å be. Olerud ville også sikre at hun laget mat de kunne spise, og til slutt ble det både grillet fisk, bangladeshisk mat studentene tok med og suppe med lokalplukket sopp på menyen.

Olerud hadde også laget aktiviteter for at både hun og studentene kunne lære noe om hverandres kultur.

– Vi hadde hengt opp lapper i skogen innover mot hytta, som vi leste på veien innover. Der kunne det stå ting som: hva får folk til å le i ditt land, eller gjør dem sinte? Nevn noe viktig fra landets historie, og så videre. Da kunne vi alle lære, sier Hilde.

Har gitt mersmak

Olerud visste at de som kom ville ha en annen tro og kultur, men det syns hun bare var lærerikt. Hun håper andre vil følge etter USNs initiativ, og invitere noen som ikke kjenner hverandre så godt hjem til seg.

– Min livsfilosofi er at jeg stoler på folk. Det handler om å ha tillit. Det er bedre å gå på trynet et par ganger enn å ikke ta sjansen. Man lærer så mye, mener hun.

Bangladesherne fikk også prøve seg på å hogge ved til peisen i hytta. Foto: Hilde Olerud

Hasan håper universitetet vil gjøre noe lignende senere.

– Slik Hilde arrangerte det så koste vi oss veldig. Jeg tror det er bra for studentene om universitetet kan arrangere slike typer turer. Da lærer studentene om norsk kultur i tillegg til å bli kjent med professorene og andre studenter, sier han. Han tror det for eksempel kan være en god idé med en større hyttetur, når det blir mulig igjen etter koronaen.

Studentprest Astrup håper også at de kan få gjentatt suksessen fra romjula i år.

– Jeg tenker at dette er noe vi kan fortsette med, både rundt jul og kanskje også andre tider på året, sier hun.

Ishrat og Ashraful koser seg med marshmallows. Foto: Hilde Olerud