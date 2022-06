Tine snur: Kutter omstridt e-stoff i skolemelk

Mandag denne uken gikk gründer av kostholdsportalen Barnematbyen, Maja Skogstad, ut i Dagsavisen Fremtiden og kritiserte Tine for å ikke fjerne det omstridte e-stoffet karragenan (E407) fra produktene sine.

E-stoffet er ifølge Mattilsynet godkjent til bruk, men blir i flere nyere studier knyttet til utvikling av irritabel tarm.

Karragenan finnes i en rekke dagligvarer, også i Tines nest mest populære skolemelk, lettmelk med kakao.

Matviter og ernæringsbiolog, Marit Kolby, og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har i lengre tid hatt møte med Tine og andre produsenter om de potensielle farene knyttet til karragenan i maten vi spiser. Likevel kunne ikke Tine på mandag love at de skulle kutte karragenan fra alle deres produkter, men sa til Dagsavisen Fremtiden at det «kunne være et mål på sikt».

Tine fortalte at de for tiden tester ut en sjokomelk uten karragenan, men at de må forsikre seg om at alternativet fungerer bra, før de fjerner karreganan fra skolemelka.

Nå snur de imidlertid.

Maja Skogstad advarte foreldre om å la barnet sitt drikke kakaomelka til Tine på skolen. (Julianne Sperle-Rydberg)

Erstatning

– Tine kutter bruk av karragenan i alle våre produkter. Kakaomelken, som er en del av skolemelkordningen, er et av de første produktene som lanseres uten karragenan allerede rundt skolestart, forteller Skjølsvik til DinSide.

I en mellomperiode vil det omdiskuterte stoffet bli erstattet av et annet tilsetningsstoff, kalt Gellan-gummi (E418). Planen er å kutte ut bruken av karragenan helt i Tines produkter innen utgangen av neste år.

Anne Marie Skjølsvik, klinisk ernæringsfysiolog i Tine, forklarte Dagsavisen at e-stoffet karragenan var nødvendig for å blande kakaomelka riktig.

– For å sikre at kakaomelka blir lik i hver kartong må vi ha en stabilisator i tanken der melk og kakao blandes.

---

Fakta om skolemelk

Skolemelkordningen er landsdekkende, og til stede på 3 av 4 skoler i Norge.

Tine lanserte skolemelk med smak i 2002. Bakgrunnen var at undersøkelser viste at hvert tredje barn drakk saft til skolemåltidet. Sammen med statens råd for ernæring ble det vurdert at det skulle tilbys melk med smak for å bidra til at skoleelevene fikk tilbud om drikke med kalsium og jod, som er viktige for skjelettet og hjernens funksjon.

Barn på skolen kan i dag velge hvilke av Tines produkter de vil ha i løpet av uka, men det er opp til skolene å vurdere hvilke produkter elevene kan velge mellom.

Tine gir ikke ut salgsstatistikk, og opplyser dermed ikke om hvor mange barn som i løpet av uka får kakaomelk i skolemelkordningen, men opplyser om at utenom vanlig lettmelk er lettmelk med kakao det mest populære produktet på skolene.

---

Kutter helt

Nå ser de likevel på løsninger for å endre produksjonen, slik de på sikt kan kutte ut flere stabilisatorer, som karragenan, i alle produktene sine.

– Dette er helt i tråd med Tines mål om å ikke bruke mer tilsetningsstoffer enn hva som er nødvendig for å sikre gode og trygge produkter, sier Skjølsvik til DinSide.

Da Dagsavisen Fremtiden snakket med Skjølsvik på mandag, sa hun at de trengte tid for å forsikre seg om at alternativet for karragenan var godt nok. Hun har fredag morgen ikke hatt anledning til å svare på hvorfor de allerede nå har klart å konkludere med en trygg erstatning.

Ernæringsbiolog Marit Kolby sier at det finnes lite informasjon om erstatningen gellan-gummi, og understreker at dette heller ikke har blitt testet på fordøyelsesbakterienes funksjon før det ble godkjent.

– Det at vi ikke har data på e-stoffet, betyr ikke at det er i orden. Det er en antakelse at gellan-gummi vil være bedre. Tine bytter fra et alternativ vi er ganske sikre på er skadelig, til et alternativ vi ikke vet nok om. Derfor er det fint at Tine sier at de jobber mot å redusere antall tilsetningsstoffer.

Marit Kolby er matviter og ernæringsbiolog, og høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole. (Sjo og Floyd, Asker.)