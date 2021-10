Angrepet i Kongsberg: – Noen, trolig alle, ble drept etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang

I en pressekonferanse torsdag morgen sier politiet at de mistet kontakt med 37-åringen som er pågrepet for drap på fem personer i Kongsberg onsdag kveld, etter første forsøk på å pågripe ham. De opplyser at trolig alle de drepte ble skutt etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang.

Fire kvinner og én mann ble drept i angrepet onsdag kveld. De er alle i alderen 50-70 år.

Klokka 18.12 fikk politiet første melding om at en mann gikk rundt og skjøt med pil og bue, og få minutter senere gjorde en patrulje første observasjon av mannen på stedet.

– De observerte gjerningsmannen først en gang, og så en gang til. Ved den andre hendelse blir de beskutt med piler. De mister kontakt med mannen, og han kommer seg da unna. I minuttene etter er det mange patruljer som leter etter mannen. Klokka 18.47 ble det meldt på sambandet at gjerningsmannen er pågrepet. Det ble opplyst samtidig at det er avfyrt varselskudd, sier politimester Ole Bredrup Sæverud på pressekonferansen i Tønsberg torsdag morgen.

Han understreker at mye er usikkert, men sier følgende om det som skjedde etter at politiet mistet kontakten med mannen:

– Ut fra det vi vet nå framstår det klart at noen, trolig alle, ble drept etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang, 18.18.

Politiet har ikke informasjon som tilsier at flere var involvert i hendelsen, men politiet jobber videre med etterretningsinformasjon som kan forsikre om dette.

Sæverud sier Kongsberg kommune spiller en viktig rolle i oppfølging av de som er berørt.

– Vi driver oppfølging av pårørende og lokalmiljø sammen med Kongsberg kommune. Det er en viktig del av arbeidet vi gjør, og der står kommunen helt sentralt. Vi driver oppfølging av egne ansatte og samarbeidspartnere som har vært i en tøff situasjon, og har hatt en krevende opplevelse, sier han.