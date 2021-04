Leder for uføre-organisasjon skuffet over trygderettsadvokat: – Mange lytter og tror på det han sier

Av Stephan Pettersen

– Dette er helt klart sterke beskyldninger mot en gruppe mennesker som nå føler seg krenket. Noen er sjokkerte, mens andre er mer frustrerte og usikre om de nå kan bruke denne advokaten som de skal kunne henvise til eller bruke til hjelp. Det vil de jo ikke nå, sier Lars Erik Andersen, leder for Organisasjonen for uføres rettigheter.

Trygderettsadvokat Olav Lægreid skrev i helgen flere Facebook-kommentarer der han omtalte uføretrygdede som “mentalt degenererte” og “suppehuer”. Leder i Organisasjonen for uføres rettigheter, Lars Erik Andersen mener slike karakteriseringer går hardt inn på dem det rammer.

– Det å bli ufør er ikke noe man velger selv. Uansett om det er en diagnose, sykdom, eller nedsatt arbeidsevne av andre årsaker er det noe som påvirker deg resten av livet. Du ønsker å delta i arbeidslivet, men kan ikke eller klarer ikke, noen klarer litt og andre ingenting. Når en respektert advokat sier at uføre er mentalt degenererte og suppehuer, så er det klart at det slår hardt inn på denne gruppen mennesker, sier han og legger til:

– Mange uføre eller andre som mottar ytelser fra Nav har nok med å fokusere på sitt daglige liv med tanke på sykdom, eller det som gjør at de befinner seg i denne situasjonen. Dette gjør at man kan få en nedsatt tankeevne, men du er jo på ingen måte mentalt degenerert eller et suppehue av den grunn.

Skuffende

Advokat Olav Lægreid er kjent for sitt arbeid med trygderettssaker, og hans advokatfirma har ført en rekke saker med Nav som motpart. Han er ofte i media og uttaler seg i trygdesaker. Nettopp dette gjør at mange av de som rammes av kritikken han gikk ut med på Facebook reagerer, ifølge Andersen.

– Mange uføre føler seg uthengt, de blir stigmatisert og satt i bås av en kjent person. Det som er skuffende er jo også at han var en av de advokatene som var i media rundt den store Nav-skandalen for en tid tilbake. Da var han en av de som representerte klienter i saken. Så det virker jo veldig rart, og det kan så tvil om hva han egentlig ønsker.

Påstander må dokumenteres

Andersen har lest Dagsavisen Fremtidens sak om Lægreids kommentarer mange ganger. I en av kommentarene påstår Lægreid at det er “medisinsk dokumenterbare fakta” at en del uføre blir “suppehuer”. Andersen mener Lægreid bør kunne legge frem dokumentasjon på dette, når han presenterer det som fakta.

– Er det medisinsk dokumentert at en del uføretrygdede blir suppehuer eller mentalt degenererte, vil jeg gjerne se det. Dette er sterke ord, og om det ikke er leger som kan bekrefte dette, da er det ganske håpløst.

Andersen er selv ufør og har fått mange tilbakemeldinger. Mange blir satt ut og spør om det Lægreid hevder er sant.

– Han er en kjent trygderettsadvokat som kjenner lovverket og er kyndig, dette gjør at mange lytter og tror på det han sier. Derfor er det grovt når en som ham går ut med slike nedsettende karakteriseringer av en gruppe mennesker. Veldig grovt.