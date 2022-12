Ser du hvem han ligner på? – Jeg selv ser det ikke helt

Hvem: Even Sjamel Rasmussen (21) er fra Horten, men bor i Kristiansand

Hva: Elektriker, brannmann og influenser.

Hvorfor: Har fått over 800.000 følgere på TikTok, etter å ha parodiert Haaland, se video lenger ned i saken.

Hei Even! Du må jo begynne fra begynnelsen, hvordan ble du tiktoker?

– Det var i januar i år at jeg la ut min første treningsvideo. Tanken var å skape engasjement rundt trening på en slik måte som jeg selv savnet. Jeg ønsket å skape fokus rundt det å ha det gøy på trening, og ikke bare at man må se bra ut. Det resulterte i at jeg begynte å legge ut videoer om alt fra trening, mat og det dagligdagse med humor og et glimt i øyet.

Men det var vel en parodi av Haaland som har blitt sett over 200 millioner ganger nå, som slo an?

– Ja, det var det som fikk ballen til å rulle. Jeg fikk en stor boom i følgerskaren. Det hele begynte med at jeg var på ferie på Malta hvor jeg ofte fikk høre at jeg ligner på Erling. Jeg tenkte derfor jeg kunne lage en video på det med en morsom vri.

Du ligner jo på han!

– Hehe, ja de sier så. Jeg selv ser det ikke helt, men det er jo morsomt med tanke på at vi begge er like gamle og fra Norge.

Kommer det flere parodier på Haaland?

– Vi får se, jeg vet ikke helt. Jeg prøver å lage innhold som er personlig og variert og ikke bare basert på enkelte ting. Selv om det faller i smak med Haaland-videoer, så legger jeg ut det som engasjerer meg. Jeg har tross alt over 300 andre videoer som omhandler andre ting.

Ja, fordi det er trening du brenner mest for?

– Ja, trening har jeg vært opptatt av siden jeg var liten. Jeg har spilt innebandy på toppnivå, men etter at jeg sluttet med det, har fokuset vært vektløfting og styrketrening.

Hva er drømmen?

– Jeg ønsker jo å bygge videre på sosiale medier. Det hadde også vært gøy å prøve seg som skuespiller eller modell. Noe i underholdningsbransjen.

Det er jo en helt annen retning enn elektriker, har du noe erfaring innen skuespill?

– Ja, det er helt annen retning. Jeg drev litt med teater når jeg var liten fordi mamma ønsket det, men jeg la det fort på hylla. Kanskje TikTok har gitt mersmak til skuespill.

Hva med sponsorer da, har du fått noen forespørsler derfra?

– Ja, jeg får mange. Men jeg venter fortsatt på noen ordentlige seriøse aktører.

Ja, man har jo et stort ansvar som influenser, blir du stresset av det?

– Jeg prøver å være mer forsiktig med det jeg legger ut. Og tenker bevisst på budskapet i videoene. Jeg har nok blitt mer politisk korrekt.

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Mat! Det gjør meg lykkelig. Og ikke minst trening og familie.

Hva misliker du med deg selv?

– Hmm, jeg får høre at jeg er for direkte noen ganger og kan kanskje bli oppfattet som litt streng mot andre.

Har du en favorittbok da?

– Jeg har kun lest to bøker i hele mitt liv, og de husker ikke jeg navnet på engang. Så jeg kan nok ikke kalle meg en lesehest.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Hehe, tror det må bli å kunne fly.

Hvor skulle du tatt den første turen til?

– Haha, jeg hadde nok flydd og gitt måkene en smak av sin egen medisin.

Hvem kunne du tenke deg å stå fast i heisen med?

– Den var vanskelig. Kanskje Muskelbunten Espen Berg, som også er en kjent tiktoker.

Hvorfor akkurat han?

– Han er en kjempetrivelig fyr. Og så er han forhåpentligvis sterk nok til å bryte oss ut av heisen.

