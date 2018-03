Lokale nyheter

– Det som er det store problemet med forslaget er at man tar den pakka som har dårligst måloppnåelse i utgangspunktet, også ber man de i Svelvik og Nedre Eiker betale for alle tiltakene i Drammen. Måloppnåelsen, som handler om å forhindre trafikk, blir mye lavere da man kan kjøre så mye man vil innenfor Drammen med denne pakka, sier Ståle Sørensen til Dagsavisen Fremtiden.

Han mener det er god grunn til å være oppgitt over forslaget i nabokommunene.

Les også: Vil kreve bompenger ved Drammens kommunegrenser

– Det her er et slag i trynet på Nedre Eiker og Svelvik. Man sier at «dette skal ikke vi betale for, dette skal dere betale for», sier Sørensen.

Et annet punkt MDG-lederen er svært kritisk til, er Tilfartsvei vest del 2, som vil gi firefelts motorvei gjennom Gulskogen.

– Det blir veldig vanskelig for befolkningen på Gulskogen å gå med på, sier han.

MDG fremmer selv et forslag de har fått med seg Venstre, SV og Bylista på, som baserer seg på Tiltakspakke 1, den grønneste av de fire alternative tiltakspakkene som Buskerudbyen har foreslått.

Les også: Går for dobbel bomring i Drammen

Slik ser det nye forslaget fra de fire partiene ut:

• Ny Buskerudbypakke 2 bør etableres med formål høyest mulig måloppnåelse i trafikkreduksjon

• Bystyret i Drammen anbefaler Tiltakspakke 1 med bynære bommer i Drammen

• Ny Svelvikvei legges inn i Tiltakspakke 1 og finansiering av denne bakes inn i takstsystemet

• Det geografiske området som i dag består av Svelvik Kommune innlemmes som en del av Buskerudbyen, med samme prinsipper om arealpolitikk og krav til knutepunktutvikling .

• Det etableres gratis takst for elbil, men kan eventuelt vurderes full avgift for elbil tidsbegrenset til når rushtidsavgiften gjelder.

• Man bør se på ytterligere reduserte takster for kollektivtrafikk finansiert med en krone høyere bomtakst. Det bør i denne sammenheng vurderes tiltak som gratis handlebuss på enkeltdager for å styrke sentrumshandelen

Les også: Slakter ny bypakke