Vil kreve bompenger ved Drammens kommunegrenser

Lokale nyheter

– Dette har vært en lang, lang, lang vei, og den har tidvis også vært veldig tung, sa Høyres gruppeleder Tove Paule da hun tirsdag formiddag la frem Buskerudbypakke 2 som Høyre og Ap i Drammen nå har blitt enige om.

Paule og leder i Drammen Ap Eivind Knudsen presenterte pakken som de to partiene er blitt enige om på en pressekonferanse på rådhuset sammen. De to partiene har samlet et stort flertall i bystyret, og dermed kan de være sikre på at det er denne pakka som går gjennom når saken behandles i bystyret tirsdag kveld.

Hadde hastverk

Høyres gruppeleder understreket at det hastet å bli enige om en bypakke nå, ettersom Buskerudbyen er det eneste av ny byområder i Norge som få penger som en del av byvekstavtaler som ikke har fatet vedtak om bompengefinansiering. Staten stiller krav om bompengefinansiering til byområder som skal få samferdselsmidler gjennom byvekstavtaler.

– Vi opplever at vi sammen har kommet fram til en god pakke, sier Drammen Ap-leder og fungerende varaordfører Eivind Knudsen til Dagsavisen Fremtiden.

– Hva har vært vanskeligst å komme til enighet om?

– Bomsnittet har vært det mest utfordrende, konstaterer han.

Det skal etter planen nå ligge ved dagens kommunegrenser, slik at de som har kjempet mot bompenger innfor Drammens kommunegrenser til en viss grad får det som de vil.

Holdt andre partier utenfor

Både Høyre og Ap holdt sine samarbeidspartnere unna forhandlingene mellom de to partiene. Det begrunner Tove Paule slik:

– Det tok vi opp i gruppen og vi ble enige om at Høyre og Ap kunne vise at vi ville stå sammen.

Gruppeleder i Venstre, Eidi-Ann Hansen, var til stede på pressekonferansen. Hun er ikke særlig imponert over Paules begrunnelse for å holde samarbeidspartnerne utenfor.

– Jeg synes det er synd at de valgte å gjøre det på denne måten. Det forundrer meg, sier hun, og understreker at hun ikke fikk informasjon om de to partienes forhandlinger i forkant.

Venstre fremmer tirsdag kveld sitt eget forslag til Buskerudbypakke 2 i bystyret sammen med MDG, SV og Drammen Byliste, et forslag de mener vil bli betraktelig grønnere enn Høyres og Aps forslag, men Høyre og Ap har uansett et stort flertall i bystyret og kan dermed være sikre på å få det som de vil.

Her er det partiene er blitt enige om:

De to partiene går for tiltakspakke 4, som er det dyreste av de fire forslagene sekretariatet i Buskerudbyen har lagt fram, men med følgende endringer: Partiene har tatt ut veiprosjektet Fylkesvei 319 fra Solumstrand til Rundtom, fra tiltakspakke 4, som ellers ville kostet 650 millioner. Billetter på buss skal være billigere enn passering av bomsnittene i rushtiden klokken 7-9 og klokken 15-17. Prisen på månedskort hos Brakar settes ned til 600,- i sone 1 og 800,- i sone 2. Partiene skriver at bomløsning ved de nåværende kommunegrensene er ønskelig, men ber om at eventuelt nye bynære bomløsninger utredes videre med tanke på at alle bydeles skal behandles likt. Man skal ikke begynne å kreve inn bompenger før man starter veibygging. Partienes primære ønsker er Fylkesvei 36 tilfartsveg vest del 1 og Fylkesvei 319, ny Svelvikvei i ny trasé.

Dagsavisen Fremtiden kommer tilbake med mer.