I høst advarte hun mot nedleggelser. Nå selger hun barnehagen til konsern

Venke Sørlie eier og driver Skyttelveien barnehage, hennes hjertebarn. Eller, det vil si, eide. For torsdag ble barnehagen formelt solgt, til Norlandia.

– Det er vondt, og sårt, å selge livsverket. Du er gjennom mange reaksjoner. Men nå er jeg lettet, fordi de ansatte og barnehagen fortsatt står her.

Årsaken til salget er de økonomiske vilkårene for å drive i nye Drammen, ifølge Sørlie.

– Politikerne har ikke gitt meg nok trygghet til at jeg skal klare meg i 2022. Jeg har 16 ansatte og 65 barn jeg føler et stort ansvar for. Da må jeg tenke langsiktig.

Advarte mot utvikling

Dagsavisen Fremtiden intervjuet Venke sammen med to andre barnehagebestyrere i oktober. Da advarte de mot en utvikling der selvstendige barnehager legges ned - eller ser seg nødt til å selge.

Nå har Sørlie selv solgt. Og hun tror flere vil følge etter.

– Det er en annen belastning når du eier selv. Jeg turte ikke stole på kommunen. Selv om vi har vært i flere møter med dem turte jeg ikke å vente, sier hun.

– Jeg har redda det jeg har. Men jeg tenker på andre som kanskje ikke kommer til å klare å snu seg raskest rundt. Det kommer til å bli lagt ned barnehager.

Mindre tilskudd i ny kommune

Årsaken til salget - og barnehagebestyrernes kritikk - er at Drammen kommune har lavere tilskudd per barn enn det gamle Nedre Eiker og gamle Svelvik hadde. Tilskuddet per barn tilsvarer det kommunen bruker per barn i sine egne barnehager.

Barnehager som tidligere lå i Nedre Eiker eller Svelvik ligger nå plutselig i Drammen, og fra og med neste år skal de få Drammens tilskudd.

Det betyr betydelig mindre per år. Enkelte barnehager mister rundt to millioner i årlige inntekter. Sørlie ville mistet 1,3 millioner.

– Vi kan ikke leve på knapper og glansbilder. Det fungerer ikke sånn. Og du har stort ansvar for arbeidsplasser. Om du har penger på bok spiller det liten rolle om du går i minus år etter år. Det er jo ikke engang lov, når du er et aksjeselskap, sier hun.

Alternativene for dem som får lavere tilskudd er å legge ned, selge eller tilpasse driften - som i realiteten vil bety å si opp ansatte.

Kjøpt opp av konsern

Nå har hun altså solgt barnehagen til Norlandia. Men hun fortsetter som bestyrer, og de ansatte blir med videre. Det var sentralt at Norlandia ville la dem beholde sitt særpreg, sier hun.

– For meg var det viktig å finne en kjede som sto for våre verdier, og som ønsker mangfold og at vi skal være innovative. Da falt valget på Norlandia.

Norlandia kjøpte i september opp Sprellopp-barnehagene. Kjeden understreket da også at de ville beholde særpreget i disse barnehagene, og at foreldre og barn ikke ville merke noen særlig forskjell.

Norlandia er et stort konsern som driver og eier både hoteller, helsevirksomhet og barnehager. Selskapet ble startet opp av to nordnorske brødre på 90-tallet, men har nå ekspandert driften til flere land. De eier og drifter flere titalls barnehager i Norge.

Sørlie vil ikke si noe om prisen, men sier hun får igjen for det hun har investert av tid og penger over 20 år.

Mindre mangfoldig eierskap

Sørlie understreker at hun ikke har noen spesifikk formening om konserneide barnehager. Men hun syns det er paradoksalt at politikerne sier de ikke ønsker en utvikling der det primært er konserner som eier, samtidig som de selv driver en politikk som styrker denne utviklinga.

– Vil de ha bort det at det er store konserner som tar over, må de slutte å strupe de private.

– Men argumentene mot det du sier nå er jo at barnehagene i gamle Drammen har klart seg med denne summen?

– Det handler om kvalitet. I gamle Nedre Eiker hadde vi to pedagoger per avdeling, og fagarbeidere. De oppfordra til utdanning. I Drammen har de ikke det. Og vi har brukt vikarer mer. Det er to vidt forskjellige kvalitetsstempler. Det kan ikke sammenlignes.

– Holder høy kvalitet

Da Dagsavisen Fremtiden sist skrev om saken, svarte Fredrik Haaning (H) som satt i posisjon da Drammens tilskudd ble satt. Han kjente seg ikke igjen i bildet av at Drammen struper sine barnehager.

– Vi har hatt private barnehager som har ligget på topp når det gjelder kvalitetsmålinger og der foreldrene er fornøyde. Så jeg kjøper ikke det argumentet, sa han da.

Det var Drammens Tidende som først skrev om at Sørlie selger. Der svarte Cathrin Janøy på vegne av dagens styringskoalisjon i Drammen.

– Selv om det blir mindre penger, blir det ikke nødvendigvis et dårligere tilbud. En må huske på at de private barnehagene i Drammen har drevet godt og effektivt på dette nivået de har hatt tidligere. Det er mange som er stolte av den driften man har hatt, sier Janøy til avisa.