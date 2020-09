Sprellopp-barnehagene kjøpt opp av storkonsern

Eier Odd Jensrud av Sprellopp - som inntil nylig eide og drev fire barnehager i Drammen og Lier - bekrefter mandag at barnehagene er solgt til Norlandia. Han vil ikke si noe særlig om begrunnelsen for salget.

– Jeg har ingen kommentar til salget. Det er et valg vi gjorde. Jeg nærmer meg pensjonsalder, sier han.

– Vil ikke merke forskjell

Norlandia sier at barnehagene vil drives som før, med de samme ansatte og uten endringer i lønns- eller arbeidsvilkår. For foreldrene vil eierskiftet ha liten påvirkning, ifølge konsernet.

– Sprellopp barnehager og Norlandia barnehagene passer godt sammen. Begge barnehagekjedene er spesielt opptatt av fysisk aktivitet og friluftsliv, og et livslangt perspektiv på lek og læring. Og det er fire flotte, sentrale barnehager av god størrelse som vi gleder oss til å utvikle videre til glede for barn og foreldre i nærområdet, sier divisjonsdirektør for barnehager Kristin Voldsnes i Norlandia.

Norlandia er et stort konsern som driver og eier både hoteller, helsevirksomhet og barnehager. Selskapet ble startet opp av to nordnorske brødre på 90-tallet, men har nå ekspandert driften til flere land. De eier og drifter 64 barnehager i Norge.

Lavere tilskudd

Tre av barnehagene ligger i Nedre Eiker - som fra nyttår er blitt en del av Drammen kommune. Den siste ligger i Lier.

Drammen kommune har lavere satser for tilskudd til de private enn både Nedre Eiker og Svelvik hadde. Hvorvidt dette er relevant for valget om å selge, vil Jansrud ikke kommentere.

For 2020 og 2021 får de private barnehagene driftstilskudd basert på satsen i de gamle kommunene - mens fra 2022 skal tilskuddet være likt, og satsen er basert på gamle Drammen.

Mens private barnehager i Nedre Eiker i 2020 får 229.086 per barn mellom 0-2 år, og 110.387 per barn mellom 3-6, får barnehagene i Drammen 199.436 for små barn og 94.192 for store barn. Med andre ord får de rundt 30.000 mindre per små barn og 16.000 mindre per store barn med den nye ordninga.

Drammen ligger dermed også langt under landsgjennomsnittet - som er 225.443 per barn 0-2 år og 108.576 for barn 3-6 år.

Tilskuddet til de private beregnes ut fra hva kommunen bruker per barn i sine egne (offentlige) barnehager.

Bekymret for utvikling

Fagforbundet er bekymret for at store konserner i større og større grad tar over barnehagedrift. En rapport fra Telemarksforskning omtalt i Dagbladet i fjor anslo at kjedebarnehagene vil være i flertall blant de private barnehagene fra 2025.

– Vi ser med bekymring på at barnehager har blitt et investeringsobjekt. Flere av de små blir kjøpt av større konsern. Vi er opptatt av å begrense muligheten til å investere i offentlig velferd, og heller sikre at alle pengene det offentlige bruker på barnehager brukes på barn, sier leder May-Britt Sundal for forbundets yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst.

Sundal understreker at de har tariffavtaler med de store konsernene, men at de ser en forskjell i lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlige og private barnehager.

– Krevende situasjon

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vil ikke si noe spesifkt om Drammen-salget, men sier uforutsigbar finansiering av private barnehager er en viktig grunn til at eiere velger å selge.

– Det er blant annet veldig stor forskjell i tilskudd fra kommune til kommune. Det kan være 4 millioner forskjell på hvor mye du får i tilskudd på et år, avhengig av om du ligger i den ene kommunen eller den andre, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i organisasjonen.

– I tillegg er det nå kommet nye regler om bemanning, uten at de er fullfinansiert fra myndighetenes side. Det er krevende for mange.

En spørreundersøkelse blant PBLs viser at halvparten forventer å gå i underskudd i år, 4 av 10 gjorde det i fjor, forteller Iversen.