– For meg ble dette en ganske annerledes opplevelse enn for mange andre. At skolene stengte, slik at vi måtte ha hjemmeskole, kunne faktisk ikke ha skjedd på et bedre tidspunkt, forteller Maria Angelica Benmessaoud-Tangen - på telefon direkte fra skogen.

Hun er ute på tur ved Landfalltjern sammen med rektor Monica Søhus. Årets deltakere ved UNG 11 har unnet seg en skikkelig kosedag i skogen, som belønning for at de har jobbet så bra under koronakrisen. Og ja, ved UNG 11, som dette tiltaket mot utenforskap og frafall i skolen heter, kalles man deltaker og ikke elev. Dette er fordi man ikke bruker av ungdomsretten sin når man velger å gå et ekstra år.

Drammen lanserte UNG 11 i 2017, og var første norske kommune med et slikt tilbud til elever som ikke er sikre på hvor veien videre skal gå, ikke føler seg klare faglig sett eller av andre årsaker har kommet litt til kort i det vanlige skoleløpet. Undervisningen er temabasert og tverrfaglig - med utgangspunkt i læringsplanen for grunnskolen - og med fokus på tilpasset undervisning og deltakernes interesser. I de to foregående kullene har mer eller mindre samtlige fortsatt i videregående opplæring.

Bedre digitalt

Rektor Søhus overtar telefonen. Hun kan fortelle at UNG 11s tre lærere og 18 elever har tatt utfordringene i forbindelse med korona-stengt skole på strak arm.

– Ja, det har faktisk gått utrolig bra, selv med et strengt smittevernregime. Lærerne og jeg har startet dagen med Teams-møte fram til klokka ni, så har vi fått inn deltakerne. Om noen ikke logget seg inn ringte vi dem opp, og hvis de ikke svarte ringte vi foreldrene. Vi lærerne jobbet tett sammen om selve undervisningsopplegget og hadde digital undervisning med deltakerne gjennom dagen. Vi har fått gjort masse. Vi ser også at noen har prestert bedre i denne perioden, sier Søhus.

Hun tror fraværet av sosialt stress har gjort godt for disse deltakerne, ved at de har sluppet å sammenligne seg med andre hele tiden, føle seg usikre rundt klesstil, trender og koder - og andre ytre faktorer.

Tryggere nå

Dette kan Benmessaoud-Tangen kjenne seg igjen i, selv om en stadig tilbakevendende og nagende tvil er det som kanskje har plaget henne mest.

– Jeg var veldig usikker, og det kan jeg fortsatt være altså, men jeg har blitt flinkere til ikke å tvile på ting jeg vet jeg kan. Jeg var på et dårlig sted ved starten av året, men med hjemmeskole fikk jeg mer tid - og overskudd til å jobbe med meg selv. Både foreldrene mine og lærerne har vært flinke til å pushe meg og utfordre meg, når de har sett at jeg trenger det, slik at jeg nå klarer å gjøre ting jeg ikke hadde klart for bare et par måneder siden - som for eksempel dette intervjuet.

17-åringen mener egentlig all skole burde vært som UNG 11, der lærerne er flere og har tid til alle.

– Dette har nok vært en stressende tid for dem, men lærerne våre var likevel alltid tilgjengelige både på telefon, mail og SMS. Noen synes kanskje det er slitsomt å bli sett og trukket med hele tiden, men jeg synes det er bare fint. Også er de veldig flinke til å tilrettelegge undervisningen. De ser hva vi er gode på, og minner oss om det hele tiden, for eksempel ved å lage oppgaver innenfor disse feltene. Det har hjulpet mye på karakterene mine, at de setter læringen inn i en sammenheng som interesserer meg, sier Benmessaoud-Tangen, som er mest opptatt av historie, kongefamilier og litteratur - og en dag håper å shåper å studere historie.

Viktig lærdom

Monica Søhus understreker dog at ikke alle aspekter ved hjemmeskolen har vært positive for alle.

– Ungdommene har skrevet litt "dagbok" til lærerne sine, der de forteller om hvordan de har opplevd dagen. Vi så at enkelte ble veldig isolerte. Da vi så smått startet opp igjen etter påske, med bare to og to elever til stede av gangen, var vi derfor raske til å hanke dem inn igjen. Midt i alt er det tross alt bedre at pandemien kom nå og ikke rett etter skolestart i høst, slik at alle har blitt godt kjent og trygge på hverandre. Nå er vi jo tilbake i vanlig drift, men vi holder fortsatt god avstand til hverandre - og alle går rundt med hver sin antibac.

Rektoren mener uansett at hun og lærerteamet sitter igjen med flere viktige erfaringer etter denne spesielle tiden, erfaringer de vil ta med seg videre.

– Vi oppdaget at det er fullt mulig å drive digital skole - og at for noen kan dette også være bedre i perioder. Men vi trengte en uke på få summet oss altså, da skolene og barnehagene måtte stenge. Det handler om læring, og da kan man ikke bare sende ut oppgaver.

