I årets første tre måneder ble det opprettet 20.226 nye bedrifter og foretak i Norge. Det er en økning på nær 15 prosent fra samme periode i fjor. 4524 av de bedriftene ble opprettet i Viken fylke, som dermed topper statistikken over flest nyopprettede selskaper.

– Til tross for en krevende periode for næringslivet, og kanskje spesielt for de aller minste bedriftene, kan vi foreløpig ikke se en dempet etableringstakt for nye selskaper i Viken, sier Ole Hasven, administrerende direktør iVisma eAccounting i en pressemelding.

Hele 4524 nye bedrifter og foretak ble etablert i Viken i løpet av årets tre første måneder, en oppgang fra 3870 ifjor. Viken er dermed det fylket hvor det ble startet flest nye selskaper, tett fulgt av Oslo med 4294 nye selskaper.

Antallet nye foretak har skutt i været

12. mars i år satte Regjeringen i verk de strengeste tiltakene i Norge i fredstid – noe som også har rammet næringslivet hardt. Foreløpig har det imidlertid ikke lagt en demper på antall nye foretak, opplyser Hasven.

– I perioden etter Regjeringens tiltak har antall nye foretak faktisk skutt i været. I Viken ble det etablert hele 42,7 prosent flere foretak i mars i år i forhold til på samme tid i 2019. Vi vet at det ligger lang tids planlegging og mye arbeid før etablering av nye selskaper. Derfor forventer vi at en koronaeffekt i form av færre etablerte selskaper først vil slå ut i neste kvartal. Samtidig er det også slik at nedgangstider bidrar til at mange tenker nytt, og at det fostrer nye og innovative løsninger. At mange nå går hjemme tror jeg kan resultere i at flere ønsker å satse på noe helt nytt, sier Hasven.

Statistikken baserer seg på antall nyetablerte enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) i første kvartal 2020. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og sammenstilt og analysert av Visma eAccounting.

