– Det hender jeg bare får lyst til å sette meg ned og grine, men jeg gjør jo ikke det. Heldigvis opplever vi et utrolig godt samarbeid, mellom ledere, ansatte og kommunens smittevernteam, når vi nå først har fått dette utbruddet, forteller virksomhetslederen ved Fjell bo- og servicesenter Hilde Kristin Arnesen.

Fredag rapporterte Drammen kommune at ytterligere seks smittetilfeller hadde tilknytning til sykehjemmet på Fjell - og totalt er nå 20 beboere og 11 ansatte smittet med koronaviruset. Torsdag varslet kommunen at en smittet beboer, en kvinne i 80-årene, hadde gått bort.

Håper å unngå ytterligere nedstenging

– Det kjennes veldig tungt, og jeg opplever at alle ansatte har en sorg i seg over dette vi nå står i.

Mens sykehjemmet klarte å holde unna viruset fra mars til november, smalt det ordentlig når det først kom innenfor dørene. 20 av de 25 beboerne på én avdeling ble smittet.

Arnesen forteller at det er hell i uhell at utbruddet er begrenset til én avdeling.

– Da har vi mulighet til å innføre tiltak som forhåpentligvis kan forhindre at dette sprer seg videre.

Arnesen forteller at de nå har gjort om et helt trimrom til lager for smittevernutstyr, for det krever plass når alle de ansatte ved denne avdelingen må bruke smitteverndresser, visir og hansker på jobb. De bruker også garderober som er adskilt fra de øvrige ansatte - samt eget kjøkken.

Håpet er at de skal greie seg med full nedstenging av den berørte avdelingen. Det blir uansett en annerledes jul for beboerne, men de ønsker i det lengste at i hvert fall flest mulig skal få muligheten til å se sine nærmeste i løpet av høytiden.

– Uansett kan heller ikke beboerne ved de andre avdelingene få ta imot noen besøkende før siste testrunde er gjennomført, og det viser seg at ingen flere er smittet. Så nå krysser vi alt vi har for at dette skal bli resultatet.

God støtte fra overlegene

Arnesen forsikrer om at sykehjemmet nå er rigget for at de kan ta seg like godt av de smittede som om de var på sykehus.

Dette handler om gamle mennesker, som er rammet av en sykdom det ikke finnes medisin mot - men med lege og ekstra sykepleiere til stede, sørger de like fullt for at alle smittede får optimal behandling. Nå skal det også understrekes at sykdomsbildet er svært varierende også hos de eldre.

Mens noen av de 20 smittede knapt viser symptomer - blir andre hardere rammet.

Da Dagsavisen Fremtiden får kontakt med virksomhetslederen, har hun akkurat sittet i digitalt møte med smittevernoverlegen og kommuneoverlegen.

– De hadde virkelig fortjent en pris. De er så stødige og dedikerte, og det er veldig betryggende når det virkelig gjelder. Ikke minst så er de tydelige på at folk kan være smittet selv om de ikke får noen symptomer, slik at det ikke er noen vits i å lete etter en syndebukk. Vi må i stedet fokusere på å begrense smitten mest mulig, ut ifra den situasjonen vi har nå.

Jul - så godt det lar seg gjøres

Arnesen forteller videre at de uansett vil gjøre det beste ut av høytiden som nå nærmer seg med stormskritt.

– Det er imponerende å se hvor mye innsats de ansatte gjør for beboerne nå, og hvor mye omsorg de har for dem. Mange har jo også bodd her i mange år, og nå som de ikke kan møte slekt og venner er de ansatte ekstra flinke til å finne på ting som kan få dem til på tenke på noe annet. Mange er flinke til å synge julesanger - og på julaften blir det skikkelig julemat og kaker og godsaker. Andakten her må nok avlyses, men vi skal i hvert fall sørge for at de som ønsker det får med seg andakten på TV.

