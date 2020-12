Kvinne (80) døde etter koronasmitte

14 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte, opplyser Drammen kommune. I tillegg har én av beboerne ved Fjell bo- og servicesenter som hadde fått påvist koronasmitte, gått bort.

- Mine kondolanser går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er bekymringsfullt når vi får smitte inn på sykehjemmene, og ved Fjell bo- og servicesenter har vi nå mange smittede. Våre ansatte gjør alt som står i deres makt for å ivareta de smittede beboerne, men vi vet at dette er en veldig skummel sykdom for eldre og sårbare mennesker. Dessverre har vi sett en del tilfeller i Drammen kommune hvor eldre mennesker går bort etter å ha fått påvist smitte, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Beboeren ved Fjell bo- og servicesenter som døde i går, var en kvinne i 80-årene.

Det ble i løpet av gårsdagen påvist koronasmitte hos ytterligere fem ansatte ved Fjell bo- og servicesenter. Både beboere og ansatte ved sykehjemmet testes nå systematisk, og det var som en del av denne testingen at de fem nye tilfellene ble avdekket. Hittil har smitteutbruddet ved institusjonen rammet 15 beboere og ti ansatte.

Også ved Losjeplassen bo- og servicesenter er det iverksatt systematisk testing etter påviste smittetilfeller. Denne testingen har nå påvist smitte hos ytterligere én ansatt. Dette medfører at én pasient og to ansatte settes i karantene, og den systematiske testingen forlenges.

Det er påvist 168 tilfeller de siste 14 dagene. Tallet for de siste 14 dagene var i går på 165.

– Vi registrerer fortløpende antall påviste smittetilfeller de siste 14 dagene. I over to uker har dette tallet sunket hver eneste dag, men i dag stiger det altså. Vi følger nøye med på utviklingen i smittespredningen, og det er helt avgjørende at alle følger alle smitteverntiltak nøye nå. Ingen av oss ønsker et økende smittetrykk inn mot julefeiringen, men vi ser at det er en del kommuner rundt oss som rapportere om høyere tall enn tidligere. Så det er all grunn til å være litt ekstra på vakt og holde god avstand til andre. Og så er det utrolig viktig at alle som har luftveissymptomer eller er nærkontakter til smittede personer, lar seg teste, sånn at vi sammen gjør det vi kan for å forhindre ytterligere smittespredning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Siden begynnelsen av mars har 1846 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte, og 26 personer har gått bort etter å ha blitt smittet av viruset.