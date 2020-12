Bryllupsdagsgaven ble rappet: – Å henge pakker utenpå postkassa er jo som å invitere til tyveri

Mandag skulle Mette Christensen Trøan og Kjetil Trøan feire et års bryllupsdag. For å gjøre stas på paret, som var samboere i en årrekke før de gikk «til alters», bestilte datteren (18) frokost og godsaker fra Morgenlevering.

– Vi fikk SMS om at frokosten hang på postkassa klokka 06.42 på morgenen, men da datteren min var ute for hente posen 07.30 fant hun den ikke. For sikkerhets skyld kikket hun også på naboenes postkasser - men der var den heller ikke, forteller Trøan, som bor i bydelen Åskollen i Drammen.

Postkassen ble sjekket flere ganger mandag morgen, men posen med frokosten dukket aldri opp.

– Jeg blir aller mest lei meg på datteren min sin vegne. Hun var så ivrig - og det er jo heller ingen billig fornøyelse dette her. Hvem er det som stjeler sånt grytidlig om morgenen her på Åskollen, spør Trøan, som la ut et Facebook-innlegg om frokosten som forsvant.

Les også: Forventer 50.000 vaksinedoser til Drammen

Advarer mot å betale på forskudd

Men ekteparet er ikke de eneste som har fått en kjip overraskelse ved postkassene på Åskollen den siste uka.

Da Liv-Grete Ferreira trasket til postkassen for å hente pakken med den nye jakken som Helt hjem leverte, hang kun kroken igjen.

«Til deg som stjal pakken min, som Helt hjem leverte på Mandag, du glemte kroken den hang på! Håper jakken passet, og regner med at du bærer den med stolthet og glede? Om du ikke likte den, eller det var feil farge/str./passform så kan du bare legge den tilbake i postkassa» skriver hun i et Facebook-innlegg.

Liv-Grete Ferreira fant aldri jakken Helt hjem sa de hadde hengt på postkassen hennes. Foto: Privat

Ferreira forteller at jakken hun bestilte ikke var dyr, men hun synes uansett det er fortærende. Hun har vært i kontakt med Klarna, men de kunne ikke hjelpe, siden pakken var betalt for før levering.

– Det enkleste er jo å betale med en gang, så man slipper å få regning i posten. Men dette skal jeg ikke gjøre igjen. Man bør i det hele tatt ikke betale for noe før man står med det i hånda, råder Ferreira.

Hun forteller at når det sto at pakken skulle leveres «helt hjem», så hadde hun regnet med at den ble levert på døra - eller i det minste ble puttet ned i postkassa hennes.

– Å henge den utenpå postkassa på denne måten er jo som å invitere til tyveri. I ettertid har jeg lest at det samme har skjedd flere steder i landet, sier Ferreira.

Senest 18. desember skrev Drammens Tidende at to kvinner - i 30- og 50-årene - hadde blitt oppdaget mens de forsynte seg fra postkasser i Rebbansbakken i Drammen.

Les også: Slipper opp på noen av restriksjonene, men viderefører de fleste

Går generelt greit

Pressesjef for Morgenlevering og Helt hjem, Marius Husebø-Evensen, forteller de sjelden får beskjed om at leveringene deres blir borte eller stjålet.

– Morgenlevering opplever sterk vekst i antallet bestillinger nå i høytiden, og de aller, aller fleste bestillinger går bra. Dette hører til sjeldenhetene, og så er det selvfølgelig leit å høre når kundene våre ikke mottar bestillingen sin. Da må vi følge opp tett og ettergå hva som kan ha skjedd, skriver han i en e-post.

Han skriver også at de fleste av deres leveringer på landsbasis skjer ved døren.

Etter at ekteparet Trøan meldte fra om at morgenleveringen ble borte, fikk de beskjed om at pengene ville bli refundert.

Hvem som har erstatningsansvaret når pakker som Ferreiras blir borte, er Husebø-Evensen ikke klar på.

«Det er vanskelig for meg å uttale meg om enkeltsaker, da jeg ikke kjenner alle omstendigheter, men på generelt grunnlag følger vi tett opp avvikene og ser hva vi kan gjøre for å løse sakene sammen med kundene.»

Les også: Ung11 fortsatt i det blå - men lover plan på plass før neste skoleår