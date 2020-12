Ung11 fortsatt i det blå - men lover plan på plass før neste skoleår

Onsdag vedtok Drammen sitt nye budsjett. Rådmannens opprinnelige forslag var at Ung11 skulle legges ned, men det ble avverget. I det vedtatte budsjettet får Ung11 1,6 millioner til å fullføre dette skoleåret. De får samme sumemn - halvparten av det det per nå koster for et helt skoleår - i årene etter 2021. Da ser de for seg at Ung11 og fylkets UngInvest kan samordnes.

«Drammen kommune bidrar med 1,6 mill til grunnskolelærere, i tillegg til dagens lærerressurs som brukes på kombinasjonsklassen,» står det i budsjettet.

– Vi vet ikke noe om hva dette vedtaket betyr. Hva legger man i at man skal se Ung11 og UngInvest i sammenheng? De rødgrønne vil ha oss inn i en pilot med UngInvest. Jeg aner ikke hva de legger i det, sier rektor Monica Søhus ved Ung11.

Hun sier hun ikke hørte noe fra det politiske flertallet i Drammen før de presenterte sitt budsjett - som ble vedtatt onsdag, men med noen små endringer.

Usikker fremtid

Søhus sier de ansatte er veldig usikre på hva dette betyr - både for innholdet i tilbudet og for de ansatte.

– Jeg har spurt hva man ser for seg, og fikk svar om at man ville bevare tilbudet. Men at man skal bruke dette året på å lage en beskrivelse av prosjektet, sier hun.

– Er det ikke mulig at tilbudene kan fungere veldig godt sammen?

– Ja, vi kan absolutt fungere godt sammen. Samtidig vet vi ingenting nå om hvordan det blir. Ved Ung11 er det i dag tre pedagoger i 100% stilling, og hvordan man ser disse i den videre piloten, vet vi heller ikke noe om, sier Søhus.

Vil ha med lærerne

Det er begrenset hva leder Cathrin Janøy (MDG) for hovedutvalget for oppvekst og utdanning kan si om hva de har tenkt.

– Akkurat hvordan det organiseres kan jeg ikke forskuttere. Men det essensielle er at den elevgruppen får et likeverdig og like godt tilbud. Via UngInvest. Men at vi bidrar med lærerressurser, sier Janøy.

Tanken er at det er lærerne i Ung11 som skal flyttes over, sier hun.

– Det vil være et samarbeid, UngInvest står for mye av kompetansen til å kunne jobbe med elevgruppen. Og vi kommer med lærerressurser som har god kjennskap til hvem disse elevene er.

– Må avklares raskt

Søhus forventer at de vil tas med i planleggingen av det nye tilbudet. Og det er Janøy krystallklar på:

– Det er en forutsetning at de skal involveres. Så er det sånn at vi må se hva som går an å få til, og høre på de som kan dette best. Vi skjønner at vi som politikere ikke bare kan si at det skal bli sånn og at dette går. Dette er en prosess, vi håper på best mulig samarbeid mellom Ung11, UngInvest og kommunen, sier hun.

Søhus sier arbeidet allerede er i gang med å informere ungdom og foreldre om Ung11-tilbudet. Derfor er det ekstra viktig at det avklares raskt hvordan det vil bli.

– Det som blir viktig nå er at det samarbeides godt og bli lagd en prosjektplan som sier noe om hva neste års deltakere kan forvente seg. Tilbudet må ut til potensielle nye deltakere og deres foresatte så raskt som mulig. Det er utrolig viktig med gode overganger.

Vil ha med Ung11

Leder Ingebjørg Mæland for UngInvest vil gjerne ha Ung11 inn i deres tilbud. Hun skryter av at drammenspolitikerne har satset på et viktig tilbud - og har tro på at det kan bli enda bedre om de samkjører. Hun har helt fra Ung11 startet opp sett det som naturlig at de to tilbudene sees i sammenheng, sier hun.

– Totalt sett sitter vi på en enorm kompetanse, og målet må være å styrke tilbudet til ungdommene. Jeg vil gjøre dette på en god måte, som gjør at vi sammen får utnyttet vår fulle kompetanse, sier hun.

Søhus sier hun kun har positive ting å si om UngInvest og det de gjør, men at hun mener det er to forskjellige tilbud. Og hun er redd noe av særpreget i suksessformelen kan forsvinne:

– Noe av det elevene beskriver som et suksesskriterie er at det er små forhold hos oss. Små arealer og lite folk. Dette har vært viktig for mange av våre deltakere, noe forskningsrapporten fra Møreforskning viser. Vi er bekymret for om det kriteriet forsvinner i et nytt tilbud, sier hun.

Når de bytter lokaler mister de også nærheten til for eksempel Hamborgstrøm omsorgssenter, der flere kull med elever har vært besøksvenner.

Vi spør Mæland:

– Et av suksesskriteriene for Ung11 har vært at det er en så liten gruppe, som oppleves trygg for elevene. Vil de trygge rammene opprettholdes hos dere?

– Ja. De 60 ungdommene hos oss er fordelt utover forskjellige verksteder. Vi har et pedagogisk verksted der de kan forbedre karakterer fra grunnskolen, som minner om Ung11. Og vi jobber hele tiden med å styrke ungdommene som personer, skape likeverdig levende læringsfellesskap i tett kontakt og oppfølging av ungdommene, sier Mæland.

Hun legger til at de har tett samarbeid med blant annet videregående skoler, fagopplæring, og arbeidsliv. Også Nav og andre ved behov.

Buskerud-modellen

Både Ung11 og UngInvest er lokale initiativ - som har vært suksesshistorier og hjulpet mange ungdommer med å mestre hverdagen. Ung11 har hjulpet mange til å takle overgangen til videregående skole og UngInvest har hjulpet mange med alt fra fagbrev til å få folk gjennom vgs-løpet.

Både kommunen og fylket har vært pådrivere for dette. Nå som Buskerud har blitt en del av Viken, har det vært bekymring for at det nye storfylket ikke vil prioritere prosjekter som UngInvest på samme måte. Det er det ingenting som tilsier, ifølge Mæland.

– UngInvest er spesifikt nevnt i den politiske plattformen til flertallet i Viken. I løpet av dette året har piloten vi har hatt i Hallingdal blitt gjort fast. Så vi har nå fem avdelinger i Buskerud. Jeg opplever at det er en interesse for dette i Viken, med tverrpolitisk støtte. Og at det også skjer en spredning av konseptet til resten av landet, sier Mæland.

Hun sier at flere fylker er i gang allerede, og viser til at Høyres sentralstyre nylig gjorde et vedtak hvor de anbefaler fylkene å sette i gang tiltak som UngInvest.

Nå er både Søhus og Mæland klare for å sette seg ned og snakke om mulige løsniner. Og de er i hvert fall enige om målet: best mulig tilbud for ungdommer som trenger det.