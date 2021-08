Tyrkia står i brann – Emilie (26) reagerer sterkt på fraværende norsk presse: – Er ikke dette viktigere?

Emilie Viken (26) fra Drammen har som mange andre nordmenn sterk tilknytning til Tyrkia. Hun har hatt landet som sitt årlige og faste feriested siden 2004. Hun har også svigerfamilie og nære venner som bor og oppholder seg midt i de hardest rammede områdene.

Viken forklarer at det har vært forferdelig tøft å sitte hjemme i Norge på sidelinjen og være vitne til dramaet som utspiller seg i Tyrkia.

– Det er dramatisk, hjerteskjærende og ufattelig vondt. Jeg har ikke ord. Tyrkia brenner, og det har det gjort i en uke nå. Flammene er fremdeles ikke under kontroll, flere byer har brent helt ned og eksisterer ikke lengre.

– Tyrkia har, som mange andre land, vært hardt rammet økonomisk av pandemien. Og nå brenner de mest populære feriebyene ned. Det er tungt å tenke på hvordan dette vil påvirke siste del av sesongen, og at så mange har tapt sitt levebrød i ilden, sier hun.

Emilie Viken (26) mener nyheter om kjendiser og reality ble høyere prioritert enn den pågående katastrofen i Tyrkia og retter nå kritikk mot norske medier. (Privat)

Reagerte på mangelfull dekning av katastrofen

Da Viken søkte etter informasjon om situasjonen i Tyrkia i norske medier, reagerte hun sterkt på det hun mener var mangelfull og minimal dekning av en pågående katastrofe.

– Da brannen begynte som verst forrige tirsdag var det ingen informasjon å finne på norske medier. Vi ventet, men det tok lang tid før mediene omtalte saken.

Viken sier hun kjente det kokte innvendig da hun så at realitysaker prydet forsidene hos norske medier, mens Tyrkia som står overfor en av de største skogbrannene noensinne, verken ble prioritert eller fulgt opp godt nok.

– Er ikke dette viktigere, tenkte jeg. Det var først da jeg følte at jeg måtte gjøre noe. Jeg samlet bildene jeg hadde fått tilsendt av venner og familie der nede og skrev et innlegg på Facebook hvor jeg omtalte medienes elendige og mangelfulle dekning av katastrofen.

Hun forteller at responsen så langt har vært overveldende. Innlegget har nesten to tusen delinger og over 250 kommentarer.

[ Ekteparet tok et uvanlig valg for den perfekte norgesferien ]

Emilie Viken har de siste åtte årene hatt Tyrkia som sitt faste feriested. (Privat)

Ønsker løpende informasjon

Viken mener norske medier burde dekket saken bedre, blant annet slik de gjorde med brannene som herjet i Australia i fjor. Hun stiller spørsmål ved at noen land frontes mer enn andre, selv om de gjennomgår den samme katastrofen.

– Mange har tilknytning til Tyrkia, men vet ikke hvor de skal finne informasjon. Selv får jeg informasjon av folk jeg kjenner der nede, men uten de ville jeg sittet fortvilet og lurt på hvordan situasjonen er akkurat nå. Og det er det nok også mange andre som føler på. Alt vi ønsker er løpende informasjon og at dette, som andre viktige saker blir prioritert.

Brannene i Tyrkia fører mange steder til stor røykutvikling, noe som skal gjøre det vanskelig for folk å ferdes utenfor sine hjem. (Privat)

Mistenker mordbrann

I Tyrkia tror mange brannene kan være et resultat av sabotasje - en teori som støttes av mange av landets politikere - samtidig vises det også til at brannene kommer etter mange måneder med tørke og høye temperaturer.

Antalyaregionen, et populært feriemål for mange turister, er spesielt hardt rammet av brannene. Ordføreren i regionhovedstaden Antalya Muhittin Bocek mener at det at mange av brannene startet samtidig tyder på at det kan være påtent.

– Dette tyder på en mordbrann, men vi har ikke tilstrekkelig informasjon for å slå fast noe enda, skal han ha uttalt, ifølge France24.

Ifølge nettavisen Aljazeera har over 132 ødeleggende branner den siste uken rast gjennom Tyrkia. Som følge av brannene skal åtte mennesker hittil ha mistet livet. Unormalt høye temperaturer har også ført til utbrudd av brann flere steder i det sørlige Europa, både Hellas, Spania og Italia er rammet.

[ Tormod (84) løp av seg migrene og magesår ]

Styreleder i Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen og omegn, Mustafa Gezen forteller at det tyrkiske lokalsamfunnet i Drammen er tungt berørt av situasjonen. (Foto: Drammen Sentrum Moske)

Livsgrunnlag brant til grunnen

– Det er forferdelig trist at så store skogsområder og livsgrunnlaget til mange mennesker og dyr brant ned og fortsetter å brenne. Det er virkelig tragisk og dramatisk. Jeg er veldig lei meg, sier leder for Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen og omegn, Mustafa Gezen.

Gezen har sin svigerfamilie i Manavgat, et område ikke langt fra de brannherjede skogene. Boligområdet er spart for brannen, men fra hjemmene sine kan de se flammene og den massive røykutviklingen.

Gezen forteller at elektrisitet og internettforbindelse har vært borte i lengre perioder, noe som har gjort kommunikasjon med omverdenen vanskelig.

– Vi har vært bekymret for dem og andre mennesker som har risikert å miste alt de eier, sier han.

Delte Viken sitt Facebook-innlegg

Gezen sier at han er enig med Emilie Viken i hennes kritikk av manglende mediedekning av brannene som herjer i Tyrkia.

– Det burde vært større fokus på dette i norsk media, slik at både norsk-tyrkere som bor i Norge, og etniske nordmenn som har fast feriested og bolig i Manavgat og Antalya-områdene kunne blitt oppdatert. Da det ikke var dekning eller veldig lite dekning, måtte folk oppdatere seg på sosiale medier og via tyrkiske tv-kanaler, sier han.

Når det gjelder ryktene om sabotasje forklarer Gezen at det florerer av mistanke i sosiale medier, men at det ikke er offisielt bekreftet av myndighetene at brannene er påtent, så vidt han vet.

– Jeg har sett en del videoer der noen tenner på skogen og prøver å stikke av på sosiale medier. En gruppe som kaller seg «Ildens barn» har påtatt seg ansvaret og sier det er for å ta hevn på tyrkiske myndigheter. Denne gruppen er en underorganisasjon av terrororganisasjonen PKK.

– Samtidig er det veldig varmt og tørt i Tyrkia nå. Det skal ikke mye til før en skogbrann starter og utvikler seg stort i løpet veldig kort tid. Derfor er det vanskelig fastslå at branner er påtent, inntil det er bevist og gjerningsmennene er tatt, sier Gezen.

[ Imam i Drammen anmeldt for hatefulle ytringer ]

De massive flammene sluker alt som måtte komme i deres vei og flere steder skal de ha lagt menneskers livsgrunnlag i aske. (Privat)

Det tyrkiske lokalsamfunnet står sammen

Gezen forklarer at de fleste norsk-tyrkerne i Drammen har en forbindelse til de brannherjede områdene og at lokalsamfunnet i Drammen derfor er tungt berørt av det som skjer i Tyrkia. Han sier mange er bekymret over situasjonen.

Det Tyrkiske Trossamfunn har en telefon som er åpen døgnet rundt, slik at de som måtte ha behov kan ringe, men ifølge Gezen har foreløpig ikke behovet vært stort siden mange allerede er på ferie i Tyrkia.

– Vi har hatt en del henvendelser fra folk som vil hjelpe brannofre i Tyrkia ved å donere penger. De har vi prøvd å veilede så godt vi kunne, sier han og legger til:

– De Tyrkiske Foreningers Hovedforening i Norge har startet en innsamlingsaksjon. Vi støtter selvfølgelig denne aksjonen og publiserte på våre Facebook-sider. Vi veiledet våre medlemmer og de som har kontaktet oss for å bidra. Folk kan også hjelpe brannofrene ved å donere penger til Røde Halvmåne.