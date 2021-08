Ekteparet Cecilie og Fredrik bygget van om til bobil - nå reiser de landet rundt

Når vi snakker med Cecilie Bergli (34) og Fredrik Haslestad Hansen (33) over telefon er de på tur med bobilen, og har akkurat fått i seg frokosten. De gjør seg klare for nok en dag på sykkelen omgitt av norsk natur. Hansen legger heller ikke skjul på at han også har et mål om å sikre seg en lokal kanelsnurr i Vågå, som han har hørt er veldig god.

Dette er andre året de er på norgesferie i sin hjemmesnekrede bobil. Paret forteller at de har forsøkt mange forskjellige alternativer for å reise Norge rundt og sykle, uten at noe var optimalt.

– Etter to år med norgesferie, fant vi ut at dette ikke var noe for oss – om vi skal ha det ålreit, det er jo syklingen det handler om. Da begynte prosessen med å finne noe mobilt – som vi unne kjøpe. Men vi fant ikke noe som helt svarte til vårt behov her heller, sier Bergli.

Et vennepar av drammenserne hadde bygget sin egen bobil, og dermed var frøet sådd hos ekteparet.

– Hele poenget var at vi skulle kunne ha syklene låst inne i bilen, så de ikke måtte stå ute, og så var vi opptatt av at det ikke skulle se ut som et juletre av en bobil med masse vinduer, lys og farger. Det skulle være enkelt og funksjonelt, sier Hansen og legger til at han håper han ikke tråkker noen andre bobilentusiaster på tærne med den kommentaren.

For ekteparet er terrengsykling en stor del av hverdagen, også utenom ferie. Syklene var det som fikk paret til å spesialbygge sin egen bobil. (Privat)

Lang og krevende prosess

Paret brukte to måneder på planlegging der de leste seg opp og kjøpte inn materialer, før de kjøpte vanen i mars 2020 og begynte byggeprosessen.

Hansen forklarer at de fikk mye hjelp av venner som har god kontroll på det praktiske håndverket.

– Jeg har brukt sikkert tusen timer på YouTube for å lære. Jeg er jo ingen håndverker, det nærmeste jeg kommer før dette er å sette sammen møbler fra Ikea, sier han.

Etter flere måneder med arbeid sto prosjektet ferdig og 15. juni 2020 var vanen på visning hos vegvesenet, der ble den godkjent som bobil og fikk hvite skilter, dermed var den klar for norske veier.

Hansen og Bergli trekker fram den detaljen de er mest fornøyd med når det gjelder jobben de har gjort for å tilpasse bobilen etter eget behov.

– Sykkelstativet vi har bygd inn er ganske unikt. Det er en skuff som er uttrekkbar på skinner, som vi har spesialbestilt fra England. Den skal tåle rundt 200 kilo, noe som gjør at vi kan dra ut en stor plate fra under sengen og laste syklene av og på. Det er ganske kult og jeg må innrømme at det ser litt tøft ut, sier Hansen og legger til:

– Jeg ville bygge sånn at alt var ordentlig. Det skulle ikke være noe «hjemmemekk» slik at vasken må stå på om man vil ha lys i kjøleskapet eller lignende problemer. Det har vi fått til, sier Hansen.

Ifølge paret var likevel den største utfordringen alt av regler og lovverk man må sette seg inn i. De brukte mye tid på dette, men understreker at vegvesenet var svært imøtekommende og hjalp til der noe var usikkert.

Den spesialtilpassede rampen er bestilt fra England og en praktisk løsning. Rampen kan skyves inn under sengen. (Privat)

Utelukkende god respons

Paret forteller at de utelukkende har fått god respons på prosjektet sitt og at det er noe som har vekket overraskende stor interesse. Likevel er det noen som stiller seg undrende til behovet for en spesialtilpasset bobil.

– Når jeg fortalte pappa om dette var hans reaksjon om jeg var ute etter en medinvestor. Mamma og pappa har brukt bilen nesten mer enn oss. De brukte den i fjor i over tre uker. Og fatter’n har tatt den med på tur med en kompis. De synes dette er veldig gøy, sier Hansen.

– De aller fleste er litt sånn: kult at dere har gjort det, men forstår kanskje ikke helt problemstillingen og behovet med syklene, de skjønner ikke hvorfor man ikke bare kjøper seg en vanlig bobil, legger Bergli til.

I bobilen har paret alt de trenger, blant annet et gassdrevet kjøkken. (Privat)

– Man drar dit man vil

Til sammen har de to sykkelglade drammenserne tilbakelagt rundt 15.000 kilometer med bobilen, og mener de ikke kunne vært heldigere med tidspunktet for det lille eventyret sitt.

– Dette prosjektet traff jo perfekt med tiden vi er i, det er norgesferie enten man vil eller ikke. Vi drar dit vi blir tipset om spennende sykkelforhold, der det er fint vær eller det som måtte passe oss. Man drar dit man vil, sier Hansen.

I år har paret blant annet vært innom Hallingdal, Gudbrandsdalen, Sogndal og Stavanger.

– Når man reiser rundt på denne måten og besøker folk er bobilen praktisk, man kan trekke seg tilbake og har sitt eget med alt man trenger, når man måtte ønske, sier Bergli.

