Imam i Drammen anmeldt for hatefulle ytringer

Mannen har vært imam i Drammen siden 2009. Han har blitt anmeldt av en privatperson, skriver Drammens Tidende.

Bakgrunnen for anmeldelsen er flere innlegg fra imamen på Facebook, som alle inneholdt krasse uttalelser om jøder og Israel. Drammens Tidende har publisert deler av innleggene, men tar forbehold om mindre feil da innleggene er oversatt fra urdu.

Avisen har sett kvitteringen fra Sørøst politidistrikt for det anmeldte forholdet.

Imamen beklager Facebook-innleggene overfor Drammens Tidende. Han sier blant annet at de ikke representerer synet hans og det han står for, og at innleggene ble publisert i frustrasjon over angrep i Gaza. Innleggene har også blitt slettet.

