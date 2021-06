Natalia (10) og Leo (10) konfronterte ungdommer som rev ned Pride-flagg: – Ikke greit

Den siste uka har bydelen Åskollen i Drammen skapt overskrifter over hele landet, da de snudde hatet om til kjærlighet. Da noen rev ned Pride-flagget i parken tidligere i juni, gikk beboerne inn for å bli landets mest inkluderende bydel.

En digital pengeinnsamling ble satt i gang, med mål om å kjøpe inn Pride-flagg til alle som ville henge opp på Åskollen.

Da Spleisen ble avsluttet mandag, hadde de samlet inn 35.500 kroner. Initiativtaker Ann-Mari Johansen sier de har delt ut godt over 300 regnbueflagg.

Trampet på flagget

Men selv om støtteerklæringene ramlet inn, er ikke alle overbevist.

På søndag lekte Natalia Dellaporta (10), Leo Fredriksen (10) og ei venninne sammen på Åskollen skole, da en ungdomsgjeng på seks-sju stykker gikk bort til den store flaggstanga, og heiste ned Pride-flagget. Etter at hadde fått tak i det, dro de det ned på bakken og trampet på det.

Det fikk Natalia og Leo til å stoppe opp.

– Vi gikk bort og spurte hvorfor de ødela flagget. Da sa den ene at de ikke støtter homofile, og så sang de en stygg sang om å være homofil, forteller Natalia, før Leo fortsetter:

– Etterpå spurte de meg om jeg støtter homofile, og jeg sa ja. Og så spurte de meg om jeg var «gay», og da svarte jeg nei, forteller Leo.

– Så sa de at de støtter Hitler, og gjorde sånn hilsen, forteller Natalia og viser med strak arm.

Natalia Dellaporta og Leo Fredriksen forteller hvordan de fikk hjelp av en av ungdommene til å heise opp flagget utenfor skolen igjen. (Emma Huisman Moskvil)

Ungdom hjalp med å henge opp igjen

Da ungdommene gikk litt unna, prøvde de to vennene å heise flagget opp igjen. Med uventet hjelp.

– En av guttene i gjengen hjalp oss med å henge det opp igjen, mens resten sto og lo, sier Natalia. Etter at flagget var kommet opp igjen, ventet de to rundt hushjørnet en stund, for å sjekke at det ikke ble revet ned igjen.

Likevel ble flagget borte fra flaggstanga i løpet av kvelden.

Det er ikke bare i Drammen Pride-flagget vekker sterke reaksjoner. Politiets hatkrimgruppe har satt i gang en etterforskning etter at flere Pride-flagg har blitt stjålet etter ødelagt i Oslo. Ut fra videobeviset politiet har sikret seg i flere av sakene, er det også her ungdom som står bak.

Vegar Normann Larsen, en av initiativtakerne bak flaggaksjonen på Åskollen, forteller at Pride-flagget på skolen har blitt forsøkt revet ned to ganger tidligere, og nå skal sikres. Selv om han blir rørt av barnas mot, oppfordrer han barn til å ta kontakt med en voksen om de befinner seg i samme situasjon.

– Det er kjempeflott og rørende at barn står opp for disse verdiene. Samtidig skal det ikke være ungenes kamp. De skal ikke sette seg selv i fare.

Vegar Normann Larsen, en av primus motorene for å dekke Åskollen med regnbueflagg i juni. (Privat)

Stolte foreldre

Natalia og Leo anslår at ungdommene i Drammen var rundt 14 år, altså fire år eldre enn de selv.

– Var dere redde da dere konfronterte dem?

– Egentlig ikke. Vi bare gjorde det, sier Natalia.

Bydelens kamp for å homofile, har ført til at både skolene og mange hjemme har fokusert mer på temaet. Selv har både Leo og Natalia Pride-flagg utenfor huset sitt.

– Det er ikke greit at noen tar ned flagget sånn. Alle må få like den de vil.

Mamma til Natalia, Mie Dellaporta, og mamma til Leo, Anne-Lene Fredriksen, blir stolte av barnas mot.

– Ja, vi var kjempestolte da han kom hjem og fortalte. Det er fint at han står opp for saken, sier Anne-Lene Fredriksen.

Mie Dellaporta nikker bifallende, før hun skyter inn:

– Samtidig snakker vi om at man ikke må ta alle kamper for enhver pris. I alle fall når det er snakk om større barn. Men her var det greit.