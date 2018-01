Reddet fem liv på sjøen i fjor

Fredrikstad24

Fire av dem sto RS 160 Horn Rescue for. Redningsskøyta har sin base på Skjærhalden. Skipper Pål Bustgaard forteller at det er et uvanlig høyt tall for dem.

– Det er gledelig at vi greier å berge liv, men det er synd at folk havner i slike situasjoner, sier han.

Krevende jobb

Totalt reddet RS 35 liv langs norskekysten i fjor. 23 av dem var personer som befant seg i en fritidsbåt da uhellet var ute. Det er ikke alltid det ender like godt.

– Å søke etter omkomne er den mest krevende delen av jobben vår, i hvert fall rent menneskelig sett, sier Bustgaard.

Pent vær = flere i nød

Til sammen noterte Redningsselskapet seg over 7.823 oppdrag i Norge i fjor. Over 20.000 personer ble hjulpet. Det er det høyeste tallet på fem år. 828 av oppdragene sto mannskapene i Østfold for.

– Økningen i 2017 kan nok skyldes at vi har hatt en relativ god sommer. Når det er varmt og fint vær er folk ofte på sjøen. Da skjer det selvfølgelig ting, sier Bustgaard.

Flere vannskuterhavarier

Han har særlig merket seg en økning i antall grunnstøtinger og høyhastighetsulykker i fjor. En økende trend er også vannskuterførere som trenger deres assistanse, særlig i forbindelse med havari.

– Dette med vannskuter er relativt nytt for oss. Der har det dukket opp en del det siste året. Det ser ut til å ta av litt. Det blir nok mer av den type sjøredning i årene framover, sier skipperen.

– Ta det med ro på sjøen

Han håper samtidig at de høye 2017-tallene ikke skremmer folk fra å dra til sjøs.

– Jeg håper at folk ikke slutter å bruke sjøen. Det er fint at folk koser seg ombord i båt. Fortsett med det, men ta det litt med ro, er hans oppfordring.