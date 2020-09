Et barn som er elev på andretrinn ved Rekustad skole ble søndag bekreftet smittet av viruset covid-19. Nå er ytterligere én elev og ett barnehagebarn i samme bydel bekreftet smittet det siste døgnet.

Smittet hjemme

Den ene er elev på andretrinn ved Hauge skole og den andre går i Haugeløkka barnehage. De to er blant til sammen ti nye personer med påvist smitte i Fredrikstad mandag.

Barna er i fin form og uten symptomer. Begge er smittet i hvert sitt hjem, og kjent smittevei gjør smittesporingen lettere, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

99 i karantene

Mange på Rolvsøy sitter nå i karantene. Foruten de 31 elevene og tre lærerne ved Rekustad skole, som gikk i karantene fra mandag, er nå også 33 barn og seks voksne ved Hauge skole samt 19 barn og sju voksne i Haugeløkka barnehage satt i ti dagers hjemmekarantene. Altså 99 personer til sammen i bydelen.

«Ut ifra det vi vet om smittesituasjonen og smitte fra/mellom barn, anses det som lite sannsynlig at videre smitte har skjedd. Dette kan imidlertid ikke utelukkes og derfor gjøres det nå tiltak for å hindre en mulig videre smittespredning», uttaler kommunen.

Aldersfordeling

Foruten de to nevnte barna, er ytterligere tre av de ti siste smittede under 24 år, tre er i aldersgruppa 25-49 år og to i alder 50-75. Ni av disse er såkalte nærkontakter, mens én har foreløpig ukjent smittevei, ifølge kommunen.

Skolen vil legge til rette for hjemmeundervisning for elevene som er satt i karantene.

18 personer i Fredrikstad har nå fått påvist koronaviruset på fire dager.

– Klemming og håndhilsing er fy-fy

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen oppfordrer i et lengre informasjonsskriv på kommunens hjemmesider til å beholde eller ta tilbake de gode smittevernsvanene.

– Klemming og håndhilsing er fy-fy. «Bare klemme hjemme» kan være en grei huskeregel, minner hun om, og gir følgende hovedråd:

* Hold deg hjemme når du er syk

* Hold en meters avstand til folk

* Vask og desinfiser hendene dine ofte og nøye

* Unngå reiser utenlands hvis mulig

