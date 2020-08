Eleven har ikke hatt symptomer på smitte og er i god form, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Barnet er andreklassing ved Rekustad skole på Rolvsøy. Vedkommende er ikke blitt smittet på skolen, men hjemme. Men barnet har vært på skolen de to dagene før det ble klart at det kunne dreie seg om covid-19-smitte og dette fører til at nærkontakter på skolen må kartlegges og kontaktes.

Les også: FHI-sjef tror det kan ta tid før en vaksine knekker koronaviruset i Norge

Hele trinnet i karantene

Det er iverksatt smitteverntiltak blant elevens nærkontakter ved skolen. De 31 elevene på trinnet, og de tre lærerne som er nærkontakter, er satt i ti dagers karantene.

Familiene har fått informasjon om å være ekstra nøye med å holde avstand til andre, være oppmerksomme på symptomer og ta tidlig kontakt med tanke på testing.

Skolen vil legge til rette for hjemmeundervisning for elevene som er satt i karantene. Foresatte vil bli kontaktet av skolen med detaljer om dette.

Les også: FHI-tall: Høyere smitte privat enn på utestedene

– God oversikt

Kommunen opplyser at de søndag kveld har god oversikt over smitteveier og hvem den smittede har vært i kontakt med de siste dagene.

– Ut ifra det vi vet om smittesituasjonen og smitte fra/mellom barn, anses det som lite sannsynlig at videre smitte har skjedd. Dette kan imidlertid ikke utelukkes og derfor gjøres det nå tiltak for å hindre en mulig videre smittespredning, heter det i en uttalelse fra kommunen.

Les også: Groteske funn: – Helt utrolig at sjåførene tør!

Smittede sist uke

Ti nye personer i Fredrikstad fikk påvist koronasmitte forrige uke. Mandag, onsdag og torsdag ble det ikke registrert nye tilfeller av smitte.

Tirsdag ble to nye innbyggere bekreftet smittet. Begge er i aldersgruppa 50-75 år. Den ene er smittet i utlandet, den andre i Norge.

Tre nye smittede ble registrert fredag. Alle de tre er i aldersgruppa 25-49 år. To er nærkontakter, og én har foreløpig ukjent smittevei. Ett tilfelle er folkeregistrert i Fredrikstad, men oppholder seg ikke i kommunen.

Les også: – I ytterste konsekvens er det fiskenæringens framtid som står på spill (Demokraten+)

I helgen ble det påvist smitte hos til sammen fem nye personer i Fredrikstad. Én av disse er barneskoleeleven, tre i aldersgruppa 25-49 år, og en i aldersgruppa 50-75 år.

Totalt er det mandag morgen registrert 157 tilfeller av koronasmitte i Fredrikstad så langt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.