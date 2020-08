Politiet meldte om ulykken klokka 18.07 mandag. De første meldingene gikk ut på at syklisten hadde kollidert med en bil i Langøyveien på Glombo, nord på Kråkerøy. Det ble senere avklart at det ikke hadde vært noen kollisjon, men at syklisten hadde veltet.

Syklisten var bevisstløs da nødetatene kom til stedet, og luftambulanse ble tilkalt, men da syklisten kom til bevissthet, ble det avklart at skadene ikke var så alvorlige som først fryktet.

– Syklisten våknet av seg selv og ble kjørt til sykehus for oppfølging. Luftambulansen ble kalt tilbake, sier operasjonsleder Terje Marstrander i Øst politidistrikt til NTB.

