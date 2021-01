Helsedirektoratet vil prioritere å stenge kjøpesentrene

Av: Snorre Schjønberg og Anne Marjatta Gøystdal

Da Oslo-regionen stengte ned lørdag var både kjøpesentre og alle andre butikker som ikke selger nødvendige varer på lista over det som ble stengt. I Helsedirektoratets anbefaling til regjeringen for de 15 kommunene rundt Oslo som får tiltak søndag, er kjøpesentrene blant det som stenges.

Treningssentre, bingohaller og lignende underholdnings og fritidsaktivitet, kino, teater og kultursteder må også holdes stengt i de 15 nye kommunene, hvis Helsedirektoratets anbefaling følges.

Tros og livssynshus og biblioteker får derimot holde åpent, i likhet med serveringssteder, som imidlertid har skjenkeforbud.

Meninger: «Så lenge det er krise, må vi ha trygghet for at krisetiltakene varer»

– Klyngedannelser

Dette gjelder i Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvedt, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Råde og Horten.

– Vår vurdering er at det først og fremst er kjøpesentre som bør stenges i disse kommunene, slik at andre butikker i stor grad han holdes åpent. Vi anser trengsel og klyngedannelser på fellesområder i og rundt kjøpesentre som en særlig utfordring, skriver Helsedirektoratet.

Også i Danmark er smitteutviklingen i vinter blitt møtt med nettopp stengte kjøpesentre. Ski storsenter stengte fredag som det første kjøpesenteret som er blitt stengt av pandemien i Norge.

NHO vil ha kompensasjon fra dag en

NHO Service og Handel har advart mot at stengte kjøpesentre skal bli den nye normen i kampen mot det muterte viruset. De ber om kompensasjon fra dag en med stengte sentre.

– Det vi er opptatt av er at de får kompensasjon for de dagene de har vært nødt til å stenge ned bedriftene sine. Vi vil jobbe for at vi får samme kompensasjon som da frisørene måtte stenge ned umiddelbart i vår, sa bransjedirektør Linda Vist i NHO Service og Handel til NTB da Ski storsenter stengte.

– Vi håper at dette ikke skal bli den nye normen. Det er klart at det er noe vi frykter, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.