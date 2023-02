Begynner å likne en ishockeybane

– Vantet er på plass, men vi er ikke ferdig og har fortsatt enormt med jobb foran oss, sier Stjernen Hockey Ung-leder Roy Freddy Andersen til Dagsavisen.

Torsdag kveld kunne han med glede dele det første bildet av at den kommende, ekstra isflaten har fått vant. Det store dugnadsprosjektet tar små skritt i riktig retning.

– De siste ukene har mange ivrige og flotte mennesker, som skal få sin heder, lagt ned en enorm innsats, tidlig og sent. Makan til dugnadsånd må det være lenge siden noen har sett i byen vår. Folk og firmaer stiller opp! Vi er helt rørt. En stor, stor takk til alle, skrev Andersen på klubbens Facebook-side.

Da tipper jeg det blir full aktivitet der hele uka. — Roy Freddy Andersen, leder i Stjernen Hockey Ung

Underlag i flere trinn

Med et budsjett på rundt seks millioner sponsorkroner, bygger Stjernen Ung en ekstra isflate i tilknytning til lek- og treningsverkstedet sitt i den gamle Jøtul-hallen på Værste-området.

– Uten all jobbedugnaden, gavene og rabattene ville vi nok trengt et budsjett på minst det dobbelte, altså over 12 millioner kroner. Vi ville ikke hatt råd om vi måtte betalt markedspris på alt av utstyr og arbeidskraft, sa Andersen til Dagsavisen i januar.

Med vantet på plass inne i det rundt 1.300 kvadratmeter store lokalet Stjernens barn og unge har til rådighet, begynner nå jobben med å klargjøre for is. Underlaget skal dekkes i flere trinn.

– Det er mye masse som skal inn, før det må avrettes, legge isopor over og deretter membranduk. Parallelt jobbes det med garderobeanlegg og alt elektrisk. Vi jobber for å kunne starte med å legge is i mars. Når alt av rør og sånt er montert, vil det ta tre-fire dager å legge selve isen, forklarer Andersen.

Vil trolig lyse ut stilling

Han legger ikke skjul på at de er mange frivillige som må gjøre ting de ikke kan. Og åpner for at de trenger litt mer enn frivillighet når anlegget er tatt i bruk.

– Vi må lære oss dette, for vi har ikke gjort det før. Etter hvert må vi nok ha en vaktmester på deltid, noen som kan ta ansvar for en stabil drift av anlegget. Så vi vil nok lyse ut en deltidsstilling som vaktmester etter hvert, tror Andersen.

Stjernen Ung tar sikte på at isflaten skal være klar til bruk i mars-april.

– Da tipper jeg det blir full aktivitet der hele uka, når Stjernehallen har stengt etter sluttspillet. Da er barmarkssesongen i gang, og vi får med ny isflate mulighet til å kombinere fysisk trening med ferdighetstrening på is. Det gleder vi oss til. Så må vi også bruke våren som en testfase, hvor vi lærer oss å drifte anlegget, og vil stå bedre rustet til en ny sesong fra høsten, slutter Andersen.

