Spår et avgjørende år for hockeysatsningen i Fredrikstad

Sportsåret 2022 bød på nedturer og oppturer for Fredrikstad-lag og -utøvere i ulike idretter. Det som tidvis lignet en kamp mot nedrykk for FFK sto ikke i stil til forventningene på Fredrikstad stadion eller hos byens store fotballpublikum.

Kontrastene var store til det Fredrikstads største internasjonale idrettsstjerne leverte, for på brytematta tok den fra før meritterte Grace Bullen sølv og dermed sin første medalje i et VM på seniornivå.

Men hvordan blir det kommende sportsåret for Fredrikstad? Hvilke gleder og skuffelser har vi i vente? Hvilke talenter vil ta nye steg og gjøre Fredrikstad stolt, og hvor konkurransedyktige er topplagene våre i fotball, håndball og ishockey?

Sportskommentator Erik Pedersen i Fredriksstad Blad spår sportsåret 2023, sett med Fredrikstad-øyne, på oppfordring fra Dagsavisen Demokraten. (Martin Næss Kristiansen)

Sportskommentator Erik Pedersen i Fredriksstad Blad følger flere idretter tett og kommer her, på oppfordring fra Dagsavisen Demokraten, med sine spådommer for sportsåret 2023. Han vet godt hva han selv ser mest fram til.

– Det blir å se om FFK endelig får fart på sakene igjen, med et trenerbytte og en delvis ny kurs. Det er det jeg har høyest forventninger til i 2023, sier Pedersen, som mener FFK har gjort gode valg før ny sesong.

– Det er i alle fall helt sikkert at FFK trengte å gjøre noe. Jeg synes også det er helt riktig at man gjorde det trenerbyttet og skiftet ut hele apparatet samt at de til dels gjør store endringer i spillertroppen. Jeg tror klubben hadde kjørt seg litt fast i det sporet den sto i, og håper de får betalt for å ha tatt ganske modige grep, slår Pedersen fast.

3. plass for FFK

Den 1. november ble Mikkjal Thomassen presentert som ny FFK-trener. 46-åringen fra Færøyene har en lang merittliste fra hjemlandet, men dette blir første gang han får teste ferdighetene sine på fremmed jord.

Thomassen signerte en treårskontrakt og Pedersen føler seg trygg på at færøyingen vil fortsette som FFK-trener også etter at det har blitt satt punktum for 2023-sesongen.

Færøyske Mikkjal Thomassen (46) overtar formelt hovedtreneransvaret til FFK fra 1. januar 2023. (Hermund L. Kjernli)

Klubbens uttalte mål er å etablere seg på øverste nivå i norsk fotball. Pedersen tror et opprykk er innenfor rekkevidde i 2023.

– FFK går til kvartfinalen i cupen og blir nummer tre i serien – Så kommer kvalifiseringen! Jeg tror klubben får et løft med alle endringene nå. Det jobbes godt, tross alt, uttaler Pedersen.

Intet Tarik-comeback

Han tror dessuten at en viss FFK-spiller blir byens største idrettshelt i 2023.

– Skal det skapes skikkelig, bredt engasjement i Fredrikstad må vi til fotballen og FFK. Så da sier jeg at Henrik Kjelsrud Johansen «står opp fra de døde» fra den alvorlige kneskaden og banker inn et seiersmål på overtid som sikrer opprykk i 2023. Det hadde vært noe!

Den gamle FFK-kjenningen Simen Rafn ble trener Thomassens første nysignering, men ikke lenge etter ble det klart at også den færøyske landslagsspilleren Joannes Bjartalíd var klar for klubben. Bjartalíd spilte under Thomassen i Klaksvik, hvor han noterte seg 120 mål på drøye 250 kamper. 26-åringen ble nylig kåret til årets landslagsspiller på Færøyene.

Men noen retur for FFK-yndlingen Tarik Elyounoussi, det tror ikke Pedersen vil skje – verken i 2023 eller framtiden. I hvert fall ikke på banen.

– Nå tror jeg det toget har forlatt perrongen. Tarik fyller snart 35 år, og selv om han fortsatt spiller på høyt nivå blir den sportslige verdien stadig mindre. Som person vil Tarik alltid har verdi for FFK, men å se ham igjen på banen i FFK-drakt... Jeg tror ikke det kommer til å skje når det ikke har gjort det fram til nå, sier FBs sportskommentator.

Frykter politisk maktskifte og stans i arenaplaner

Pedersen er svært spent på utviklingen i Arena Fredrikstad-saken det kommende året. Som kjent har kommunen vedtatt å bygge en ny ishall i Fredrikstad, men fortsatt gjenstår det en viss skepsis til realiseringen av planene.

– Med god fremdrift bør endelig investeringsbeslutning tas i slutten av året, med byggestart tidlig i 2024. Da kan hallen stå klar til seriestart 2026. Så skal det sies at det kommer et valg til høsten. Det er større politisk motstand mot Arena Fredrikstad i opposisjonen. Ingenting er sikkert før spaden settes i jorda, sier Pedersen.

Han tror en potensiell utsettelse eller stansing av planene kan bli den store nedturen i 2023, sett fra et idrettsperspektiv.

– Maktskifte i Fredrikstad til høsten og nye utsettelser for Arena Fredrikstad kan fort skje. De borgerlige partiene med Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker som kjent en annen modell, både hva gjelder pris og finansiering, enn dagens flertall med Ap i spissen. Det hadde vært en gedigen nedtur om AF nok en gang, og 8–9 år etter første vedtak, mageplasker igjen.

Arena Fredrikstad skal blir Stjernen Hockeys nye hjemmearena. (Illustrasjon: LINK Arkitektur)

Vinn eller forsvinn

Arena Fredrikstad skal bli en multifunksjonsarena på Værste-området på Kråkerøy, og skal bli den nye hjemmearenaen til Stjernen Hockey. Arenaplanene har derfor stor betydning for klubben som spiller i Norges øverste divisjon.

– Takket være byggingen av Arena Fredrikstad vil det være mulig for Stjernen å satse videre, investorgruppen vil fortsette å bidra og det er et håp for ishockey i Fredrikstad, i tillegg til byutviklingsperspektivet. Det er nemlig realiteten: Uten en ny ishall med kommersielle muligheter er det takk og farvel for hockey på elitenivå i Fredrikstad, mener Pedersen.

Erik Pedersen tror Stjernen vil få det tøft i kamp mot topplagene i 2023. (CARINA JOHANSEN/NTB)

Han spår for øvrig at Stjernen når årets semifinale i 2023.

– Pengemaskinene Stavanger, Vålerenga, Storhamar og Frisk blir nok for tunge i et sluttspill hvor det er sjukampsserie. Men ingenting er gitt i år, den offensive kraften til årets Stjernen-lag er veldig bra, mener FBs sportskommentator, som håper klubbveteran Andreas Heier lykkes i utlandet.

[ Bluss fra Stjernen-fansen utløste brannalarmen på Jordal ]

Ung iver i FBK

Fredrikstad Ballklubb kaller Pedersen «sesongens yoyo». Han tror de til slutt ender opp på en 6. plass i 2023.

Samtidig mener han mange Fredrikstad-folk burde kjenne sin besøkelsestid i Kongstenhallen.

Erik Pedersen mener Fredrikstad Ballklubb fortjener mer blest i byen. Her i møte med topplaget Vipers Kristiansand. (Tommy Skauen)

– Flere burde dra på kamp i Kongstenhallen. Arrangementet er bra, det blir lett stemning, og FBK har et ungt og morsomt lag, mener han.

Blant de unge, fremadstormende spillerne i klubben, trekker han blant annet fram Harrieth Toft Nordrum, Magdele Kvarving Sandtrø, Zara Johnsson Solberg, Sara Eline Lauritzen, Marthe Kraft Johannessen og Maren Hansen Tangen.

Flere talenter

Pedersen tror de unge utøverne i barne- og ungdomsidretten vil få et mer utfordrende år i 2023 på grunn av inflasjon og økte utgifter.

– Det må gjøres et felles krafttak for at de med begrensede midler ikke faller utenfor idretten. Det blir en utfordring. Her gjør Fredrikstad Idrettsråd (FRID) en solid innsats, og det jobbes også veldig godt i mange idrettslag med inkludering og alle skal med-prinsippet. Men å være bevisst på dette blir mer viktig enn noen gang nå, mener sportskommentatoren.

European Wrestling Championships in Rome Grace Bullen kunne feire EM-gull i bryting i Roma i 2020. Erik Pedersen tror 2023 blir året hun endelig kvalifiserer seg til OL. (SZILARD KOSZTICSAK / EPA/NTB)

Samtidig nevner han én kommende stjerne, som Fredrikstad-folk bør se opp for i 2023: Landeveissyklisten Jonas Iversby Hvideberg, som i år syklet for det tyske World Tour-laget DSM. Blant de yngre, lokale talentene trekker han fram den 15 år gamle fotballspilleren Liam West fra Gresvik IF.

For den etablerte og verdenskjente bryteren Grace Bullen, tror Pedersen 2023 blir nok en opptur. Og et helt avgjørende år.

– Jeg tror 2023 blir året Grace Bullen endelig klarer å kvalifisere seg til OL. Det neste går i Paris i 2024. Nøkkelen for Bullen blir neste års VM. Topp fem-plassering her gir OL-billett, mener han.

Tiden vil vise om Pedersen får rett i spådommene.

