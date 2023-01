13.000 liter frostvæske til skøyteglade Stjernen-unger

Med et budsjett på rundt seks millioner sponsorkroner, bygger Stjernen Ung en ekstra isflate i tilknytning til lek- og treningsverkstedet sitt i den gamle Jøtul-hallen på Værste-området.

Når selve isflaten skal legges om noen uker, blir gaven fra Univar Solutions helt avgjørende.

– Frostvæsken skal inn i rørsystemet som skal ligge inne i isen, sånn at det forblir kaldt nok til at isen holder seg. Frostvæsken har et frysepunkt på 27 minusgrader, så den saken skal være grei, forteller laboratoriumssjef Fredrik Samuelsen ved Univar Solutions på Øra.

Laboratoriumssjef og Stjernen-pappa Fredrik Samuelsen (til venstre) og terminalsjef og Sparta-pappa Kim-Erik Ballovarre er glade for å kunne hjelpe Stjernen med en ny isflate. (Privat)

Bedriften produserer daglig frostvæske, som selges blant annet til diverse kjøleanlegg. De 13.000 literne til Stjernens nye treningsbane i har de produsert på dugnad og på siden av ordinær produksjon.

Dette er en stor dugnad, noe som er rørende å se. — Roy Freddy Andersen, leder i Stjernen Ung

Både rødt og blått på jobb

Samuelsen er selv Stjernen-pappa, med både en sønn og en datter aktive i ishockeyklubben.

– Vi har også en supersupporter i produksjonslinja her, som har stått på med liv og lyst for å produsere opp. Det har også latt seg gjøre takket være knallhard jobbing fra terminalen vår, som er ledet av en Sparta-pappa, påpeker Samuelsen velvillig.

Terminalsjef Kim-Erik Ballovarre, som riktig nok bor på Hvaler og kjører gjennom Fredrikstad hver dag, har gladelig lagt rivaliseringen mellom Sparta og Stjernen til side.

– Det er moro at storebror kan hjelpe lillebror, stikker det fra Ballovarre, men lidenskapen for sporten og barns oppvekstvilkår stikker dypere hos ham enn rivaliseringen.

– Det er hockey og unger som betyr noe. Jeg har spilt i mange år selv og vet hvor fin denne sporten er og hvilket godt oppveksttilbud den er. Det er en livsstil, som er svært tidkrevende og som gjør at vi snakker om hockeyfamilien framfor rivalisering mellom klubber. Vi i Univar Solutions ønsker at ishockeyen skal lykkes og vet at Norge ligger etter på anleggssiden. Derfor er det hyggelig å kunne bidra, poengterer han.

– Viser kraften i Fredrikstad-samfunnet

Frostvæske-donasjonen er den mest verdifulle gaven bedriften noen gang har gitt. Prosjektets totale kostnad er med dette redusert med rundt 200.000 kroner, ifølge Roy Freddy Andersen, leder i Stjernen Ung.

– Dette bidraget er et godt eksempel på hvordan firmaer og andre stiller opp og gjør denne billigversjonen av et anlegg mulig og gjennomførbar. Uten all jobbedugnaden, gavene og rabattene ville vi nok trengt et budsjett på minst det dobbelte, altså over 12 millioner kroner. Vi ville ikke hatt råd om vi måtte betalt markedspris på alt av utstyr og arbeidskraft. Og vi har nesten ikke opplevd å få nei fra noen. Dette er en stor dugnad, noe som er rørende å se. Det var på samme måte vi fikk StjerneVærste på beina. Det er to prosjekter som viser kraften i Fredrikstad-samfunnet, mener Andersen.

Kapasiteten i Stjernehallen er sprengt for lenge siden. En ekstra isflate vil få stor betydning, mener hockeypappa Samuelsen hos Univar Solutions.

– Det vil bety alt, som mer faste treningstider, mer tid på skøyter, mer tid til å trene på det de vil. Så de to barna mine synes selvsagt det er stas at pappas jobb er med og hjelper for å få det til, forteller han.

Mener metoden kan kopieres

Andre eksempler på dugnad og donasjoner for den nye isbanen er at Selbak Rør stiller med folk til prosjektledelse, Østfold Elektro med arbeidskraft på sin kompetanse og at Gaards-Service, leverandør av vaktmestertjenester, har bidratt til feiing og rydding. En annen bedrift donerte arbeidstimer for å hjelpe til med noe Stjernen heller ikke hadde klart selv, forteller Andersen:

– Vi trengte å få hengt opp en kjempesvær tunnelduk, som skal skille StjerneVærste fra isbanen og hindre fukt. Det tok et firma på dugnad.

Andersen og Stjernen Ung begynner å få erfaring med ambisiøse treningsanlegg til lavkost. Han mener flere idrettslag kan få til det samme, og tror dette er veien å gå for å møte breddeidrettens mange utfordringer med anlegg og kapasitet.

– Det handler om å senke forventningene og kravene og eksempelvis blåse i de fine spilene i taket eller akseptere at hallen, som StjerneVærste vårt, er kald. Det holder at det er godt nok, at barna vil være der og at det får dem i aktivitet. Et større samarbeid mellom kommuner og idrettslag generelt ville kanskje gitt mer for pengene flere steder. Det står jo flere tomme lagerhaller rundt omkring, slutter Stjernen-lederen.

