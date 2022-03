Atlas trakk seg som NM-arrangør: Tordner mot bryteforbundet

– Det litt komiske oppi det hele er at forbundet (NBF) har laget en ressursgruppe for å satse på kvinnebryting, og så gjør de et sånt vedtak, sier juniorlandslagstrener og Atlas-trener Gudrun Høie til Dagsavisen Demokraten.

Hun har ansvaret for en gruppe på 15 utøvere i kadett- og junioralder, som er kjernen i konflikten. 21. mai, den eneste datoen forbundet mener at det pandemiutsatte norgesmesterskapet kan arrangeres, er de kvinnelige juniorene nemlig opptatt med et stort og viktig stevne i Bucuresti.

Kvinnedagen 8. mars kunngjorde Atlas-leder Klas Pettersen at den tradisjonsrike Fredrikstad-klubben har trukket seg som arrangør av NM 2022, som skulle gått av stabelen i Lislebyhallen.

Årsaken er det klubben mener er gjentakende nedprioritering av kvinnelige utøvere.

[ Bullen ut mot eget forbund: – De driter i norsk toppbryting ]

– 21. mai eller ingenting

«NBF ga oss kun ett alternativ for når det utsatte NM-et skulle arrangeres. Dette var 21. mai. Denne datoen passet dårlig for Atlas og den passet dårlig for de norske kvinnebryterne som skulle til et stort internasjonalt stevne i Bucuresti», skriver Pettersen på klubbens Facebook-side.

Flere forslag til nye datoer fra Atlas, som ifølge klubben ikke krasjer med stevner for verken kvinner eller menn, førte ikke fram, ifølge Pettersen, som hevder de fikk følgende tilbakemelding fra NBF:

«Ingen av våre foreslåtte datoer passet planene til herrene, enten fordi herrene var på treningsleir eller hadde ferie. Etter flere runder fram og tilbake, hvor Atlas foreslo alternative datoer, fikk vi beskjeden: «Uaktuelt. 21. mai eller ingenting», skriver Pettersen.

– Det er så urimelig, at det trenger ingen ytterligere kommentar, sier han.

Dette føyer seg bare inn i rekken av avgjørelser som går i disfavør kvinner og jenter. — Gudrun Høie, juniorlandslagstrener og Atlas-trener

Dette, at mannlige utøveres ferieavvikling kom i veien for aktuelle NM-helger, tilbakeviser NBFs generalsekretær Morten Sandnæs kategorisk overfor Dagsavisen.

– Nei, det stemmer ikke og det har jeg også sagt til Klas. Det var noe jeg, som først ikke var godt nok orientert, trodde. Det er utelukkende sportslige planer som gjør at NM må gå 21. mai, sier Sandnæs.

[ Bullen med kraftsalve mot bryteforbundet om forskjellsbehandling ]

– Ønsker en god 8. mars. Bruk dagen til refleksjon

Men Atlas fortviler over det de mener er en nedprioritering av jenter og kvinner fra NBFs side.

– Stevnet i Bucuresti er et stort, internasjonalt og viktig stevne for disse utøverne å delta på. Men det lar seg ikke forene med NM-dato 21. mai. Vi har brukt mye tid på å finne alternativer, da det ble klart allerede i januar at NM, som normalt går den første måneden i året, ville bli utsatt på grunn av korona. Men forbundet insisterte. Jeg skjønner ikke at det ikke går an å finne én dag blant 365, der både kvinner og menn kan delta i et NM, sier Pettersen, som avslutningsvis i Facebook-posten skriver:

«På vegne av Atlas ønsker jeg brytenorge en god 8. mars. Bruk dagen til refleksjon».

Gudrun Høie ser avgjørelsen fra NBF slik:

– De driter vel i jentene og vår deltakelse, da. Forbundet gjør og sier mye som handler om å satse på kvinnesiden, men svikter når det virkelig gjelder. Dette føyer seg bare inn i rekken av avgjørelser som går i disfavør kvinner og jenter. Det er alltid gutta først, mener Høie – på Kvinnedagen.

[ Slik blir Kvinnedagen i Fredrikstad ]

Juniorlandslagstrener Gudrun Høie instruerer her unge utøvere under en treningsleir arrangert av BK Atlas på Hvaler i fjor sommer. (Tommy Skauen)

Avviser nedprioritering av kvinner

NBFs generalsekretær avviser at forbundet nedprioriterer kvinnene.

– Nei, snarere tvert imot. Vi forsøker jo nettopp å bygge opp jentesiden, noe som er økonomisk dokumenterbart. Dette har ingenting med prioritering av kjønn å kjøre. Styret har som viktigste prioritet, på leting etter NM-dato, at flest mulig utøvere av begge kjønn skal kunne delta i kampen om kongepokalen. 21. mai er den datoen som går utover færrest mulig.

– Men har du forståelse for at Atlas opplever det som en nedprioritering av jentene?

– Nei, det har jeg faktisk ikke. Det er ingenting som tilsier at vi gjør det, mener Sandnæs.

Forbundet leter nå etter en ny arrangørklubb for NM 2022. Ifølge generalsekretæren, finnes det fortsatt en potensiell løsning for at også de aktuelle kvinnelige juniorutøverne skal få deltatt. Løsningen skal vurderes i et styremøte om halvannen uke.

– Tradisjonelt har herrene konkurrert i gresk-romersk og kvinnene i fristil, samtidig, i NM i januar, mens fristil herrer gjerne har gått på høsten. En mulig løsning kan være at kvinnene får flyttet sin konkurranse til høsten, sammen med fristil herrer. Men det skal styrebehandles, opplyser Sandnæs.

[ Måling: Kun halvparten av norske menn mener vi trenger en kvinnedag ]

– Tristeste form for likestilling

Videre i kunngjøringen på Facebook, skriver Atlas-leder Pettersen at klubben hadde gledet seg til et NM på hjemmebane samme år som klubben fyller 75 år, men at de nok en gang så seg nødt til å stå opp for kvinnebrytingen.

«Vi går ikke med på at kvinnebrytingen nok en gang er den tapende part når NBF gjør sine vurderinger. Vi går ikke med på svaret om at det er umulig å finne en dag hvor både kvinner og menn kan være med. Vi går ikke med på premisset «21. mai eller ingenting». Men dersom vi må vi velge, så må vi dessverre velge «ingenting». Det er riktignok den tristeste form for likestilling».

– Vi har kjøpt inn spesielle pokaler for anledningen, vi har gjort avtaler for alt fra scenerigging til bankettshow og profesjonell sanger for å synge nasjonalsangen. Vi har også brukt en god del penger som vi antakelig ikke får igjen, anslagsvis minst 20.000 kroner. Og vi har brukt mye tid på planlegging. Så dette er en trøkk i trynet for brytemiljøet i klubben, slår Pettersen fast overfor Dagsavisen.

Generalsekretær Sandnæs sier de har ytret ønske om at Atlas skal arrangere neste års NM i stedet og at klubben har vist interesse for det.

[ BILDER: Idrettsgleden blomstret da BK Atlas bød på treningsleir ]